Елгавчане будут протестовать против строительства торгового центра на берегу Лиелупе

Акцию протеста проводит общество "Сохранение Лиелупского парка и сквера на ул. Цукура, 2, в Елгаве". В Елгавское самоуправление поступила и согласована заявка на пикет, подтвердили агентству LETA в думе. В заявке на пикет предполагается, что в знак протеста соберутся до 60 человек.

Цель пикета - не допустить строительства на территории на ул. Цукура, 2, торгового центра и ротационного круга на перекрестке улиц Цукура и Лиела. Кроме того, протестующие хотят, чтобы самоуправление предоставило Auras centrs равноценную территорию в другом месте, чтобы на ул. Цукура, 2, создать парк.

Как сообщалось, в Елгаве на ул. Цукура, 2, планируется построить новый комплекс торговли, услуг и развлечений, включающий здания и транспортную инфраструктуру, а также благоустроить территорию общей площадью 35 610 кв. м.

Имущество принадлежит SIA Auras centrs, которое и инициировало разработку детальной планировки и отчета о воздействии на окружающую среду.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!