На Кубу прибыли российские военные корабли и атомная подлодка

В Гаване на пять дней остановился российский фрегат "Адмирал Горшков", атомная подводная лодка "Казань", военно-морской нефтяной танкер "Пашин" и спасательный буксир. Куба утверждает, что ядерное оружие на подлодке не находится.

Куба и Россия сблизились с 2022 года, когда, оказавшись в международной изоляции, Москва начала искать новых дипломатических и торговых партнеров.

Власти Кубы сообщили, что министр иностранных дел Бруно Родригес встретится в среду в Москве со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель в прошлом месяце встретился с российским диктатором Владимиром Путиным на ежегодном военном параде 9 мая на Красной площади у Кремля.

Во время холодной войны Куба и СССР были близкими союзниками, но после распада СССР сотрудничество резко иссякло.

В ходе работы над восстановлением отношений союзники подписали соглашения о сотрудничестве в сфере строительства, информационных технологий, банков, сахара, транспорта и туризма.

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