Санкции касаются более 300 физических лиц и фирм в России, а также их структур и партнеров в таких странах, как Китай, Турция и ОАЭ.

Среди них Московская биржа и несколько дочерних компаний, что может затруднить сделки на миллиарды долларов, а также компании, задействованные в трех СПГ-проектах.

"Сегодняшние действия направлены по оставшимся у России возможностям получения международных материалов и оборудования, в том числе по их зависимости от критически важных поставок из третьих стран", - заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

"Мы увеличиваем риск для финансовых учреждений, занимающихся военной экономикой России, и устраняем пути для уклонения от уплаты налогов, а также уменьшаем возможности России получать выгоду от доступа к иностранным технологиям, оборудованию, программному обеспечению и IT-услугам", - добавила она.

Помимо новых санкций Минфин расширил определение российской "военно-промышленной базы".

До сих пор санкции могли применяться к иностранным банкам за поддержку оборонной промышленности России. Последний шаг расширяет сферу действия так называемых вторичных санкций, распространяя их на все российские физические и юридические лица, которые уже находятся под влиянием санкций США.

Это означает, что иностранные финансовые учреждения могут быть наказаны за совершение сделок с любым попавшим под санкции лицом или российскими банками, такими как ВТБ или "Сбербанк".

Вашингтон также ограничил поддержку IT-услуг и определенного программного обеспечения для россиян.

Новейшие санкции также влияют на международные сети, они установлены более чем для 90 лиц и фирм в Китае, ЮАР, Турции и ОАЭ.

Как отмечают в США, товары и услуги, предоставляемые этими зарубежными сетями, помогают России поддерживать войну и избегать санкций.

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