США в среду, 12 июня, объявили о новых санкциях в отношении России за войну в Украине, при этом увеличив риск для иностранных банков, которые по-прежнему сотрудничают с Россией.
Санкции касаются более 300 физических лиц и фирм в России, а также их структур и партнеров в таких странах, как Китай, Турция и ОАЭ.
Среди них Московская биржа и несколько дочерних компаний, что может затруднить сделки на миллиарды долларов, а также компании, задействованные в трех СПГ-проектах.
"Сегодняшние действия направлены по оставшимся у России возможностям получения международных материалов и оборудования, в том числе по их зависимости от критически важных поставок из третьих стран", - заявила министр финансов США Джанет Йеллен.
"Мы увеличиваем риск для финансовых учреждений, занимающихся военной экономикой России, и устраняем пути для уклонения от уплаты налогов, а также уменьшаем возможности России получать выгоду от доступа к иностранным технологиям, оборудованию, программному обеспечению и IT-услугам", - добавила она.
Помимо новых санкций Минфин расширил определение российской "военно-промышленной базы".
До сих пор санкции могли применяться к иностранным банкам за поддержку оборонной промышленности России. Последний шаг расширяет сферу действия так называемых вторичных санкций, распространяя их на все российские физические и юридические лица, которые уже находятся под влиянием санкций США.
Это означает, что иностранные финансовые учреждения могут быть наказаны за совершение сделок с любым попавшим под санкции лицом или российскими банками, такими как ВТБ или "Сбербанк".
Вашингтон также ограничил поддержку IT-услуг и определенного программного обеспечения для россиян.
Новейшие санкции также влияют на международные сети, они установлены более чем для 90 лиц и фирм в Китае, ЮАР, Турции и ОАЭ.
Как отмечают в США, товары и услуги, предоставляемые этими зарубежными сетями, помогают России поддерживать войну и избегать санкций.
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