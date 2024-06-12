За русский язык в сериале "Раскол" SIF требует от Re:Baltica вернуть 36,6 тысячи евро

Re:Baltica не согласно с решением SIF, и считает его политическим, а не юридическим, сказала журналист Re:Baltica Санита Емберга. СМИ получило информацию о решении за полтора часа до организованного SIF пресс-мероприятия и намерено обжаловать его "во всех возможных органах".

По мнению SIF, недостаточно, если во фрагментах, где люди говорят на иностранных языках, есть субтитры на латышском языке. Если эти фрагменты передачи не озвучены или дублированы по-латышски, это считается содержанием на иностранном языке.

Пуце рассказала, что случай с Re:Baltica - первый, когда нарушается цель программы. В заявке на проект Re:Baltica не было написано, что содержание будет на иностранном языке, поэтому оценщики не смогли вовремя указать на необходимость внесения уточнений. SIF выявила нарушение после того, как Re:Baltica представила итоговый отчет.

По словам Пуце, "наверное, ошибка была в том, что Re:Baltica не спросила у нас, и мы не спросили у Re:Baltica".