За русский язык в сериале "Раскол" SIF требует от Re:Baltica вернуть 36,6 тысячи евро

Фонд общественной интеграции (SIF) запросил у Балтийского центра исследовательской журналистики Re:Baltica выплатить 36 590 евро, так как считает, что выделенное на проект "Раскол" финансирование частично не использовалось в соответствии со сверхцелью программы Фонда поддержки СМИ (MAF) о содержании на латышском языке, сообщила журналистам во вторник директор секретариата SIF Зайга Пуце.
Re:Baltica не согласно с решением SIF, и считает его политическим, а не юридическим, сказала журналист Re:Baltica Санита Емберга. СМИ получило информацию о решении за полтора часа до организованного SIF пресс-мероприятия и намерено обжаловать его "во всех возможных органах".
По мнению SIF, недостаточно, если во фрагментах, где люди говорят на иностранных языках, есть субтитры на латышском языке. Если эти фрагменты передачи не озвучены или дублированы по-латышски, это считается содержанием на иностранном языке.
Пуце рассказала, что случай с Re:Baltica - первый, когда нарушается цель программы. В заявке на проект Re:Baltica не было написано, что содержание будет на иностранном языке, поэтому оценщики не смогли вовремя указать на необходимость внесения уточнений. SIF выявила нарушение после того, как Re:Baltica представила итоговый отчет.
По словам Пуце, "наверное, ошибка была в том, что Re:Baltica не спросила у нас, и мы не спросили у Re:Baltica".
Согласно постановлению SIF, больше всего контента на русском языке было в первой серии документального сериала - 70,2% от общей продолжительности серии. Во второй серии русский язык использовался в 34,9% от общей его продолжительности, а в третьей - в 48,8%. Меньше всего русский язык использовался в четвертой серии - 3,6% от общей серии пришлось на русский язык. По словам Пуце, "если бы это было предложение или два, возможно, не смотрели бы так скрупулезно".
В Re:Baltica с обвинениями не согласны.
Емберга сказала агентству LETA, что "этим решением SIF по сути говорит, что говорить о чем-либо в этой стране могут только латыши и только те, кто хорошо владеет латышским языком".
"Представьте документальный фильм, в котором о расколе между русскими говорят латыши. Это пропагандистский фильм, а не документальный", - сказала Емберга, отметив, что речь идет "о честном отношении и практике индустрии".
Емберга уверена, что была бы утрачена аутентичность, если бы сказанное вместо титров дублировали на латышском языке.
"В одном эпизоде - встреча [лидера партии "Стабильности! Алексея] Росликова с российскими пенсионерами в Латгале. Там говорят много людей одновременно. Если бы мы начали этот дубляж, у нас вышел бы дешевый любительский театр, а не отражение реальной среды, что является принципом документального кино", - выразила мнение журналистка.
Позже Емберга объяснила позицию Re:Baltica в социальных сетях СМИ.
В частности, Емберга заявила, что это решение станет "сюрпризом для всей индустрии коммерческих СМИ, в которой титрование издавна принят как дешевый аналог озвучки. За что, насколько я помню, никого не наказывали".
Документальный сериал "Раскол" вышел на экраны телеканалов и YouTube-канала Re:Baltica, в котором центр исследовательской журналистики Re:Baltica обратили внимание на общественный раскол и вместе с этим на тему растущей ненависти, которая стала особенно актуальной после безжалостного нападения России на Украину.
Документальный сериал состоит из четырех частей, каждая из которых посвящена одному аспекту раскола.
"Мы решили его сделать, когда увидели, что после нападения России на Украину латвийское общество не сплотилось, а, наоборот, стало все больше разделяться на всех уровнях. Задача журналистов - зафиксировать это. Показать, как и почему это происходит. Понять, делают ли политические решения нас более защищенными. Сталкивать общество с мнениями, которые оно не очень хочет слышать. Спросить, имеет ли содержание политических дебатов какое-то отношение к тому, что мы сейчас непростительно отстаем от Литвы и Эстонии. Показать, каким образом устроены кампании в интернете, которые заканчиваются нападениями на конкретных людей или идеи", - отмечала Емберга.
Сериал "Раскол" все еще можно посмотреть на YouTube-канале Re:Baltica.
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