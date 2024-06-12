Видео Литовская таможня задержала жителя Латвии за ввоз деталей оружия

Во вторник, 11 июня, литовская таможня задержала мужчину, которому в Латвии выдан вид на жительство. Мужчина пытался провезти из Беларуси в Литву детали оружия, сообщает передача LTV Panorāma.
Сотрудники литовской таможни задержали мужчину, имеющего российское гражданство и вид на жительство в Латвии. Мужчину задержали за попытку провезти из Беларуси в Литву детали оружия. Список предметов, обнаруженных в автомобиле мужчины, обширен: он пытался ввезти более 20 рукояток и другие специфические детали оружия.
Ответственные учреждения Литвы проводят расследование, и пока латвийским властям неизвестна личность задержанного мужчины.
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