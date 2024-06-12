Видео Литовская таможня задержала жителя Латвии за ввоз деталей оружия

Сотрудники литовской таможни задержали мужчину, имеющего российское гражданство и вид на жительство в Латвии. Мужчину задержали за попытку провезти из Беларуси в Литву детали оружия. Список предметов, обнаруженных в автомобиле мужчины, обширен: он пытался ввезти более 20 рукояток и другие специфические детали оружия.