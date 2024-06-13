В основной школе могут отказаться от экзамена по иностранному языку

В настоящее время VISC рассматривает возможность отказа от экзамена по иностранному языку в 9-х классах. Как сообщила представитель VISC Яна Вейнберга, соответствующие изменения нормативных актов уже разрабатываются.

"Мы планируем сократить количество централизованных экзаменов в 9-х классах. Потому что эти поздние даты фактически зависят от количества централизованных экзаменов и от количества проверяемых экзаменационных работ", - пояснила она.

Идея состоит в том, чтобы сохранить в 9-х классах два обязательных экзамена - по латышскому языку и математике. В централизованных экзаменах для 12-х классов ничего менять пока не планируется.

В этом году выпускники средних школ получат сертификаты о сдаче централизованных экзаменов только 11 июля, но это слишком поздно для того, чтобы подать документы на обучение в зарубежных вузах.

На жалобы выпускников отреагировал омбудсмен, призвав сделать исключения, и VISC пообещал быстрее проверять экзаменационные работы и раньше выдавать сертификаты.

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