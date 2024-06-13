Рига и пьяные: в 2023 году столица потратила на вытрезвители более 330 тыс. евро

До прошлого года не предоставляли услуги вытрезвителей семь самоуправлений: Вентспилсский край, Кулдига и Салдус, Айзкраукльский край, Варакляны, Ливаны и Валка. В этих регионах полиция либо доставляла пьяных в больницу, либо по месту жительства.

С этого года и эти самоуправления должны найти место, куда доставлять пьяных, или же заключить договор с какой-либо организацией или другим самоуправлением. В прошлом году, когда Кабинет министров рассматривал доклад Министерства охраны среды и регионального развития о вытрезвителях, был сделан вывод, что самоуправления по-разному организуют услуги вытрезвления и они варьируются от помещений приютского типа до комфортабельных палат с возможностью неотложной медицинской помощи.

Генеральный секретарь Латвийского Красного Креста Улдис Ликопс говорит о клиентах вытрезвителей с одной стороны цинично, с другой - с состраданием: "Нужно понимать, что вытрезвитель - это не место наказания, но и не место лечения. Это место помощи тем, кто оказался в беспомощном состоянии".

В 2023 году расходы Риги на вытрезвление пьяных горожан составили более 334 тыс. евро, а в этом году запланировано 412,3 тыс. евро, включая размещение в приюте. В 2023 году услугами вытрезвителя и кризисного приюта в столице воспользовались 1869 человек, из которых около 70% находились в состоянии алкогольного опьянения.

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