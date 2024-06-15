Артур Смольянинов: "Нужно учить язык. Это мой главный совет всем"

Отвечая на вопрос о том, сложно ли ему все начать с нуля, Артур говорит:

"Это так же сложно, как построить дом, построить отношения. Только это все вместе. Я люблю вызовы. Это челлендж такой. Мне чем хуже, тем лучше. Желательно, конечно, не навсегда. Когда жизнь бросает какой-то вызов - я его принимаю, не отворачиваюсь. Сложно всегда начинать с нуля, но если ты понимаешь, что ты хочешь и зачем [...] - то в общем все эти сложности преодолимы.

Для меня это привилегия - построить жизнь с нуля, но имея уже за плечами прожитую жизнь. Не повторять ошибок конструкторских. Это хорошая возможность построить лучшего себя".

Артур Смольянинов подчеркивает, что в эмиграции есть несколько сложностей - это бытовая и юридическая. Юридическая включает в себя оформление документов, возможность легализоваться, иметь возможности социализации, а вторая - это интеграция в среду:

"Нужно учить язык. Это мой главный совет всем. Релокантам, эмигрантам. Обязательно с этого надо начинать и погружаться в среду, общаться".

Артур заметил, что в Латвии есть такая как бы проблема, что из-за большого русскоязычного комьюнити можно на первичном бытовом уровне существовать, не изучая язык, но это тебя погружает в вакуум. Еще одной сложностью он назвал возможность найти работу и начать зарабатывать.

Видео: Интервью с Артуром Смольяниновым

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!