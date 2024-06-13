В РФ нашли, чем заменить поездки в Европу; это будет привилегия небольшой части общества

По словам политика, сейчас 19 российских авиакомпаний летают в 25 стран, а в Россию - 54 авиакомпании из 30 стран.

12 февраля посол Танзании в России Фредерик Ибрагим Кибута заявил, что страны "находятся на завершающей стадии подписания решения", которое позволит начать прямые авиарейсы. Рейсы будут выполняться из Санкт-Петербурга.

В конце апреля сообщалось, что африканская страна готова начать туры из России и за свои деньги показать страну российским туроператорам. Именно поэтому было подписано соглашение с Минэкономразвития России, которое предусматривает, что представители туристической отрасли могут знакомиться с национальными парками, заповедниками и отелями Танзании в прибрежной зоне.

Прямые авиарейсы с Танзанией были приостановлены 15 апреля 2021 года из-за пандемии коронавируса. До этого главным курортом Танзании был регион Занзибар, который посетили несколько десятков тысяч российских туристов.