В РФ нашли, чем заменить поездки в Европу; это будет привилегия небольшой части общества

Россия до конца года планирует организовать прямое авиасообщение с Танзанией, сообщил заместитель министра транспорта России Владимир Потешкин. Он сообщил, что российским путешественникам будут предложены рейсы в Бахрейн, Вьетнам, Иорданию и Тунис, позднее также ожидаются полеты в Саудовскую Аравию, Индонезию, Кувейт и Танзанию.
По словам политика, сейчас 19 российских авиакомпаний летают в 25 стран, а в Россию - 54 авиакомпании из 30 стран.
12 февраля посол Танзании в России Фредерик Ибрагим Кибута заявил, что страны "находятся на завершающей стадии подписания решения", которое позволит начать прямые авиарейсы. Рейсы будут выполняться из Санкт-Петербурга.
В конце апреля сообщалось, что африканская страна готова начать туры из России и за свои деньги показать страну российским туроператорам. Именно поэтому было подписано соглашение с Минэкономразвития России, которое предусматривает, что представители туристической отрасли могут знакомиться с национальными парками, заповедниками и отелями Танзании в прибрежной зоне.
Прямые авиарейсы с Танзанией были приостановлены 15 апреля 2021 года из-за пандемии коронавируса. До этого главным курортом Танзании был регион Занзибар, который посетили несколько десятков тысяч российских туристов.
Туроператоры, однако, отмечают, что спрос на путевки в Танзанию невелик. Те, кто выбирает это направление, чаще всего выбирают полет через Дубай либо через Эфиопию или Оман. В мае четырехдневный билет в Танзанию на двоих стоил от 267 000 рублей (2700 евро).
Указывается, что российских туристов обычно интересуют сафари-туры. Однодневное сафари стоит около 450 долларов, двухдневное - 1050 долларов. Подобные экскурсии в основном привлекают состоятельных граждан России, которым из-за санкций запрещен въезд в Европу. Ожидается также, что новые маршруты будут предназначены в основном для самых состоятельных граждан России, поскольку цены на них будут очень высокими.
После начала полномасштабной войны в Украине поток туристов из России в страны Евросоюза сократился на 80-90%, учитывая логистические проблемы, вызванные закрытием воздушного пространства для российских самолетов, а также увеличение стоимости поездки.
В сентябре 2022 года граничащие с Россией Латвия, Литва, Эстония, Финляндия и Польша запретили путешественникам из России въезд в свои страны. Другие страны Евросоюза, такие как Чехия и Нидерланды, прекратили выдачу россиянам туристических виз.
По данным ФСБ России, количество поездок граждан России в Европу сократилось до 1,73 млн по сравнению с 2,36 млн в 2022 году.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!