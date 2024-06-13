Суд ЕС оштрафовал Венгрию на 200 миллионов евро

Предыдущие судебные решения требовали от Венгрии изменить свою политику и процедуры в отношении предоставления убежища, предоставления международной защиты и высылки граждан третьих стран.

Еврокомиссия отмечает, что Венгрия высылает нелегалов обратно, не дает им необходимой правовой защиты или содержит их под стражей в "транзитных зонах". Также в Венгрии мигранты не могут подать ходатайство об убежище.

"По мнению Европейской комиссии, Венгрия до сих пор не выполнила решение от 2020 года (за исключением транзитных зон, которые она уже закрыла до вынесения этого решения), и поэтому был подан новый иск о нарушении с целью наложения финансовых санкций", - напомнил Суд ЕС 13 июня.

Суд заявил, что игнорирование его решений является очень серьезным нарушением законодательства Европейского союза (ЕС).

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