Фото Мошенники в WhatsApp выдают себя за полицейских и шлют фото фальшивых удостоверений

Государственная полиция по-прежнему получает от жителей информацию о телефонных звонках от неизвестных лиц, которые выдают себя за сотрудников правоохранительных органов, в том числе за сотрудников Государственной полиции, и часто отправляют в WhatsApp фейковые фотографии с фальшивыми служебными удостоверениями Государственной полиции. Жители в большинстве своем внимательны и осознают риски телефонного мошенничества, не раскрывают звонящим запрошенные данные и прекращают разговор.
Во вторник, 11 июня, жительнице Гулбенского края позвонил якобы сотрудник Государственной полиции капитан Артур Спрогис и сообщил, что человек по имени Кирилл Федоров хочет снять деньги с ее счета. Он также отправил в WhatsApp женщины повестку, чтобы завоевать ее доверие.
Полиция напоминает, что сотрудники Госполиции не будут отправлять фото служебного удостоверения или другие документы при помощи WhatsApp.
Государственная полиция неоднократно призывала жителей быть осторожными и не сообщать никому свои личные данные и данные доступа к банковским счетам.
Ни полиция, ни служащие других государственных учреждений не будут звонить, чтобы узнать личную информацию, и никогда не попросят раскрыть данные доступа к банковским счетам.
Государственная полиция призывает критично оценивать всю информацию, полученную по телефону или в письменной форме, особенно если она связана с финансовыми вопросами. Лучше сразу прекратить общение, а также не открывать файлы, приложенные к электронным письмам.
Полиция просит сообщить о таком виде мошенничества пожилым родственникам, соседям и друзьям.
Если житель стал жертвой мошенничества, то стоит немедленно обратиться в свой банк, а затем в ближайшее отделение Государственной полиции.
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