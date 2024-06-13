Фото Мошенники в WhatsApp выдают себя за полицейских и шлют фото фальшивых удостоверений

Во вторник, 11 июня, жительнице Гулбенского края позвонил якобы сотрудник Государственной полиции капитан Артур Спрогис и сообщил, что человек по имени Кирилл Федоров хочет снять деньги с ее счета. Он также отправил в WhatsApp женщины повестку, чтобы завоевать ее доверие.

Фото: Valsts policija

Фото: Valsts policija.

Полиция напоминает, что сотрудники Госполиции не будут отправлять фото служебного удостоверения или другие документы при помощи WhatsApp.

Государственная полиция неоднократно призывала жителей быть осторожными и не сообщать никому свои личные данные и данные доступа к банковским счетам.

Ни полиция, ни служащие других государственных учреждений не будут звонить, чтобы узнать личную информацию, и никогда не попросят раскрыть данные доступа к банковским счетам.

Государственная полиция призывает критично оценивать всю информацию, полученную по телефону или в письменной форме, особенно если она связана с финансовыми вопросами. Лучше сразу прекратить общение, а также не открывать файлы, приложенные к электронным письмам.

Полиция просит сообщить о таком виде мошенничества пожилым родственникам, соседям и друзьям.

Если житель стал жертвой мошенничества, то стоит немедленно обратиться в свой банк, а затем в ближайшее отделение Государственной полиции.

Фото: Valsts policija

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