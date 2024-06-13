Рижская дума проиграла суд и должна восстановить взорвавшийся дом в Агенскалнсе

​Владельцы квартир официально приняли решение подать гражданский иск против думы после того, как им не удалось решить вопрос во внесудебном порядке. Жители просили суд обязать Рижское самоуправление восстановить здание.

Юрист пояснил, что, вероятно, позже к Рижской думе будут предъявлены иски о взыскании и других убытков, поскольку убытки понес каждый собственник. Они состоят как из имущества, поврежденного непосредственно в результате взрыва и последующего пожара, так и из расходов на аренду жилплощади с момента происшествия, поскольку дом непригоден для проживания, а также других сопутствующих расходов.

Согласно Закону о квартирной собственности собственник квартиры обязан бережно относиться к общей части имущества, чтобы не причинить вреда безопасности и здоровью других людей, а также следить за соблюдением этих правил и требований лицами, проживающими в его собственности.

Также собственник квартиры несет ответственность за причинение ущерба другим собственникам квартир.

​В ночь на 31 декабря 2020 года в результате взрыва в Агенскалнсе частично обрушился трехэтажный жилой дом по улице Мелнсила, 2. В результате взрыва и последующего пожара погиб один человек и шестеро получили ранения.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!