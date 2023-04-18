Фото ⟩ Владельцы квартир в доме, пострадавшем от взрыва газа, подадут в суд на РД

Например, старший дома Айгар Стафецкис ежемесячно платит за свою квартиру 44 евро. Даже санитарная уборка территории возможна лишь частично, так как большая часть территории огорожена забором, и, по словам соседей, за ней особо не ухаживают. Работы не могут быть проведены, так как дом с 31.12.2020 является нежилым и закрыт, все коммуникации отключены, иные действия, указанные в разъяснении RNP, не проводятся.

Совладельцам дома на улице Мелнсила, 2, ежемесячно выставляется счет, который включает в себя две услуги - управление и сбережения на ремонт, пояснила LETA представитель RNP Уна Греневица. Собственники квартир сами договорились о размере сберегательного тарифа, принимая совместное решение, а плата за управление включает содержание территории вокруг дома, ведение дел дома, планирование, организацию и контроль хозяйственных работ и содержание жилого дома.

Как сообщал RUS TVNET, в ночь на 31 декабря 2020 года в Агенскалнсе произошел взрыв в трехэтажном жилом доме на перекрестке улиц Мелнсила и Лермонтова. Один человек погиб и шестеро получили ранения.