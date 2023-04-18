Фото ⟩ Владельцы квартир в доме, пострадавшем от взрыва газа, подадут в суд на РД

Собственники квартир дома в Агенскалне, на улице Мелнсила, 2, пострадавшего от взрыва газа, подали в суд на Рижскую думу, сообщил Марис Смилга, адвокат юридической фирмы Magnusson, представляющей интересы жителей.
Владельцы квартир подали в суд на Рижскую думу, требуя вернуть зданию прежний вид. Иск был подан в Рижский городской суд. Дело до сих пор не возбуждено, так как суд запросил дополнительные документы. Сумма, необходимая для ремонта дома, очень большая, поэтому в иске она не упоминается, чтобы не причинить еще больших убытков владельцам квартир, пояснил юрист.
В настоящее время цель совладельцев - заставить Рижскую думу оценить свою ответственность и занять конкретную позицию, поскольку до сих пор Рижская дума отвечала на все письма собственников квартир одним предложением, отвергая возможность брать на себя любую ответственность, пока продолжается полицейское расследование. Между тем, старший специалист отдела по связям с общественностью Государственной полиции Элина Приедите лишь заявила, что "следствие по этому делу еще продолжается и ожидаются результаты экспертиз", не предоставив никакой дополнительной информации.
Тем временем собственники квартир в частично разрушенном доме
ежемесячно получают от управляющего Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) счета за содержание, несмотря на то, что дом непригоден для проживания.
Например, старший дома Айгар Стафецкис ежемесячно платит за свою квартиру 44 евро. Даже санитарная уборка территории возможна лишь частично, так как большая часть территории огорожена забором, и, по словам соседей, за ней особо не ухаживают. Работы не могут быть проведены, так как дом с 31.12.2020 является нежилым и закрыт, все коммуникации отключены, иные действия, указанные в разъяснении RNP, не проводятся.
Совладельцам дома на улице Мелнсила, 2, ежемесячно выставляется счет, который включает в себя две услуги - управление и сбережения на ремонт, пояснила LETA представитель RNP Уна Греневица. Собственники квартир сами договорились о размере сберегательного тарифа, принимая совместное решение, а плата за управление включает содержание территории вокруг дома, ведение дел дома, планирование, организацию и контроль хозяйственных работ и содержание жилого дома.
Как сообщал RUS TVNET, в ночь на 31 декабря 2020 года в Агенскалнсе произошел взрыв в трехэтажном жилом доме на перекрестке улиц Мелнсила и Лермонтова. Один человек погиб и шестеро получили ранения.
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