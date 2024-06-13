Будет создана парламентская комиссия по расследованию проекта Rail Baltica

Срок работы комиссии составляет шесть месяцев. Сейму еще предстоит принять решение об утверждении состава парламентской комиссии.

Цель комиссии - выявить ошибки в реализации проекта и обеспечить, чтобы он стал приоритетным вопросом для правительства, "чтобы решения принимались прозрачно и своевременно, с учетом государственных и общественных интересов, влияния на экономику Латвии и государственный бюджет".

Конституция предусматривает, что Сейм должен назначить парламентскую комиссию по расследованию, если об этом попросят не менее 34 депутатов.

Ранее сообщалось, что в настоящее время нет ясности относительно модели эксплуатации и управления железнодорожной линией Rail Baltica.

По данным последнего анализа затрат Rail Baltica, общие затраты на строительство железнодорожной линии в странах Балтии могут достичь 23,8 млрд евро. Затраты первого этапа проекта в странах Балтии могут составить 15,3 млрд евро, из них в Латвии - 6,4 млрд евро.

В предыдущем анализе, проведенном в 2017 году, предполагалось, что общая стоимость проекта составит 5,8 миллиарда евро.

Проект Rail Baltica предусматривает создание железнодорожной линии европейской колеи от Таллинна до границы Литвы и Польши, чтобы можно было соединить страны Балтии с другими странами Европы железнодорожным транспортом. В странах Балтии планируется построить новую железнодорожную линию протяженностью 870 километров европейской колеи (1435 миллиметров) с максимальной скоростью движения поездов 240 километров в час.

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