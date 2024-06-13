Познякс принял решение не входить в группу Европейской народной партии в ЕП

"После разговора с Национальным объединением, входящим в состав ЕКР, я убедился, что мог бы быть гораздо более продуктивным в ЕКР, чем в огромном механизме ЕНП, который якобы более влиятельный, но я не хочу им становиться. Маленький винтик в большой машине", - сказал Познякс, добавив, что видит возможность больше работать в группе ЕКР и продвигать вопросы, связанные с обороной и поддержкой Украины.

Роберт Зиле, который также был переизбран в ЕП, высоко оценил решение Познякса в социальных сетях, заявив, что он "чувствует истинную суть вещей быстрее, чем мейнстрим, особенно в контексте Украины. Точно так же, как ЕКР, который годами предупреждал о рисках со стороны России".

На выборах Европейского парламента в Латвии победило "Новое Единство", оставив на втором месте Национальное объединение, и обе политические силы получат по два мандата депутата Европарламента, свидетельствуют предварительные результаты выборов, официально опубликованные Центральной избирательной комиссией (ЦИК).

Партии "Для развития Латвии", "Объединенный список", "Прогрессивные", "Согласие" и "Латвия на первом месте" (ЛПМ) на выборах получили по одному мандату депутата Европарламента.

От "Нового Единства" избраны Валдис Домбровскис и Сандра Калниете, а от Нацобъединения - Роберт Зиле и Рихард Колс.

"Для развития Латвии" в Европарламенте будет представлять Ивар Иябс, "Объединенный список" - Рейнис Познякс, партию "Прогрессивные" - Мартиньш Стакис, "Согласие" - Нил Ушаков, а ЛПМ - Вилис Криштопанс.

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