Познякс принял решение не входить в группу Европейской народной партии в ЕП

Рейнис Познякс, избранный в Европарламент (ЕП) от "Объединенного списка", не войдет в группу Европейской народной партии (ЕНП), выбрав вместо нее группу европейских консерваторов и реформистов (ЕКР).
В группе ЕНП в Европарламенте уже много лет работают политики "Нового Единства", а в группе ЕКР - политики Национального объединения под руководством Роберта Зиле.
Политические группы ЕП реализуют принцип, согласно которому уже входящие в них политики могут определять, следует ли принимать в них новичков, соответственно, "Новое Единство" будет влиять на решение о приеме Позняка в группу ЕНП, а Национальное объединение - на решение о группе ЕКР.
Рейнис Познякс сообщил, что принял решение после переговоров с Национальным объединением, в ходе которых у него появилась уверенность, что он сможет работать гораздо более продуктивно в группе ЕКР, чем в "огромном механизме группы ЕНП".
ЕНП была крупнейшей фракцией в ЕП на протяжении нескольких созывов. Также в новом созыве это будет самая крупная фракция - примерно 190 депутатов из 720. В ЕКР примерно 70 депутатов.
Ранее Познякс подсчитал, что может работать в политической группе ЕНП. На вопрос, вел ли он ранее переговоры с "Новым Единством" о вступлении в группу ЕНП и, возможно, появились какие-то разногласия, Познякс ответил отрицательно.
"После разговора с Национальным объединением, входящим в состав ЕКР, я убедился, что мог бы быть гораздо более продуктивным в ЕКР, чем в огромном механизме ЕНП, который якобы более влиятельный, но я не хочу им становиться. Маленький винтик в большой машине", - сказал Познякс, добавив, что видит возможность больше работать в группе ЕКР и продвигать вопросы, связанные с обороной и поддержкой Украины.
Роберт Зиле, который также был переизбран в ЕП, высоко оценил решение Познякса в социальных сетях, заявив, что он "чувствует истинную суть вещей быстрее, чем мейнстрим, особенно в контексте Украины. Точно так же, как ЕКР, который годами предупреждал о рисках со стороны России".
На выборах Европейского парламента в Латвии победило "Новое Единство", оставив на втором месте Национальное объединение, и обе политические силы получат по два мандата депутата Европарламента, свидетельствуют предварительные результаты выборов, официально опубликованные Центральной избирательной комиссией (ЦИК).
Партии "Для развития Латвии", "Объединенный список", "Прогрессивные", "Согласие" и "Латвия на первом месте" (ЛПМ) на выборах получили по одному мандату депутата Европарламента.
От "Нового Единства" избраны Валдис Домбровскис и Сандра Калниете, а от Нацобъединения - Роберт Зиле и Рихард Колс.
"Для развития Латвии" в Европарламенте будет представлять Ивар Иябс, "Объединенный список" - Рейнис Познякс, партию "Прогрессивные" - Мартиньш Стакис, "Согласие" - Нил Ушаков, а ЛПМ - Вилис Криштопанс.
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