Видео Некоторым детям химиотерапия не помогает; Минздрав разрабатывает план

Ранняя диагностика, доступность лекарств, альтернативное лечение - эти и другие улучшения необходимы для того, чтобы латвийские дети получали помощь на том же уровне, что и в самых развитых странах мира.

"Очень серьезная проблема, с которой я сама столкнулась, заключается в том, что есть дети, которым не помогает химиотерапия. Нам нужно найти альтернативу для решения этой проблемы. На данный момент найдены новые методы, в разных вариантах, надеюсь, что это можно будет внедрить и в Латвии. Может быть, это один ребенок в год, но если такая ситуация, то эта терапия может очень помочь и спасти ребенку жизнь", - сказала она.