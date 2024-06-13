Видео Некоторым детям химиотерапия не помогает; Минздрав разрабатывает план

В лечении детской онкологии в Латвии по-прежнему существует много проблем. Еще нужно целенаправленно работать, чтобы латвийские дети получали помощь на том же уровне, что и в самых развитых странах мира. В настоящее время ведется работа над новым планом совершенствования медицинской помощи в области лечения онкологических заболеваний, впервые - с особым выделением направления детской онкологии. Какие самые важные задачи предстоит решить, рассказывают TV3 Ziņas.
В Латвии ежегодно у около 80 детей диагностируется рак. Хотя большинству удается победить это заболевание, в детской онкологии остается еще много нерешенных вопросов.
Ранняя диагностика, доступность лекарств, альтернативное лечение - эти и другие улучшения необходимы для того, чтобы латвийские дети получали помощь на том же уровне, что и в самых развитых странах мира.
Представительница общества родителей Blastiņš Гуна Сиетиня не новичок в детской онкологии. Трудный опыт заставил ее заняться этой областью, чтобы найти новые способы помочь детям в процессе лечения.
Хоть диагноз и является тяжелым и очень эмоциональным событием, по сравнению со взрослой онкологией, у детей результаты лечения значительно лучше.
Статистика показывает, что около 80% случаев являются историями успеха. Тем не менее, все еще существуют случаи, когда лечение представляет собой проблему.
"Очень серьезная проблема, с которой я сама столкнулась, заключается в том, что есть дети, которым не помогает химиотерапия. Нам нужно найти альтернативу для решения этой проблемы. На данный момент найдены новые методы, в разных вариантах, надеюсь, что это можно будет внедрить и в Латвии. Может быть, это один ребенок в год, но если такая ситуация, то эта терапия может очень помочь и спасти ребенку жизнь", - сказала она.
Минздрав совместно со специалистами отрасли сейчас работает над новым планом в сфере лечения онкологических заболеваний, впервые конкретно выделив направление "Детская онкология". В нем будет изложен комплекс мер, которые обеспечат лучший результат лечения.
"Все, что касается детской онкологии, очень сложно. Персонализированная медицина, терапия должна подбираться конкретно для конкретного ребенка. Мы надеемся получить комплексный план и дорожную карту, в которой мы сможем четко обозначить меры, необходимые для достижения уровня лечения, которым мы сможем гордиться", - сказал заведующий Детской клинической университетской больницей Валтс Аболс.
Представитель Минздрава Санита Янка утверждает, что важно распознать онкологию у ребенка до того, как опухоль распространится.
"И второе - переход к взрослой жизни, который необходимо решить. Переход детей во взрослую жизнь - это когда вы заканчиваете лечение в детской больнице и переходите во взрослую жизнь", - сказала она.
Часть мер министерство планирует ввести уже в следующем году, при этом все зависит от возможностей бюджета. Однако на данный момент нет точных оценок того, сколько это будет стоить.
Видео: Сюжет программы TV3 Ziņas
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