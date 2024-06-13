Видео Во время реновации многоквартирного дома компания демонтировала окна, жители шокированы

Жители дома по адресу Бривибас гатвес, 313 рассказали программе, что несколько лет назад они начали ремонт этого дома, который давно должен был завершиться.

В результате конкурса для ремонта дома первоначально был выбран генеральный подрядчик Trigone būve, который, в свою очередь, работал на объекте с субподрядчиками.

Работы шли медленно, периодически на стройке ничего не делалось, говорят жители. Поняв, что сроки затягиваются, контракт с Trigone būve был расторгнут. После долгой паузы в этом году выбран другой подрядчик, который на данный момент выполняет работы бесперебойно, возражений нет, рассказали программе жильцы дома.

Пока жители беспокоились по поводу потери поддержки ALTUM, произошло нечто гораздо более неожиданное. Речь идет о компании, которая два года назад производила и устанавливала окна для дома.

Этой весной компания уже дважды приезжала, снимал и забирала некоторые окна. Полагая, что это акт вандализма, жители оба раза вызывали полицию. Однако сотрудники правоохранительных органов не остановили демонтаж, а вместе с жителями наблюдали за тем, как некоторые окна были сняты и собраны.

Руководитель компании сообщил программе, что ему не поступила оплата за окна - 50 тысяч евро, поэтому он решил принять меры - забрать часть окон из помещений общего пользования.

Видео: Сюжет программы Bez tabu

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