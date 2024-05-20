Что происходит с жилыми домами советского времени? Комментируют эксперты

Могут ли чувствовать себя в безопасности те, кто живет в многоэтажных домах типовых проектов советских времен? Этот вопрос возник после недавнего случая в Огре, где из-за опасных трещин жильцам пришлось выселиться из многоквартирного дома. Эксперты в сфере строительства подчеркивают, что проблема не носит лавинообразный характер. Однако владельцы и управляющие зданиями должны (активно) заботиться о техническом состоянии этих домов, сообщает TV3 Ziņas.
Являются ли многоквартирные дома, построенные в советские времена, бомбой замедленного действия? Выясним, в каком техническом состоянии эти здания и ведется ли их постепенное восстановление.
Жилищный фонд Латвии устарел. Более половины населения проживает в многоквартирных домах, которые были построены почти полвека назад или даже раньше, а это значит, что срок их службы уже закончился или медленно начинает истекать.
"По своей природе такого лавинообразного роста проблем не предвидится. Речь идет о каких-то отдельных вещах, которые могут обостриться в отдельных случаях. Конечно, в каждой серии есть свои недостатки", - объясняет доцент Рижского технического университета, строительный эксперт Айгар Удрис.
Для одного здания самая большая проблема - панели крыши или стен, для другого - балконы или еще какие-то недостатки. Однако, говорит эксперт, здесь практически невозможно измерить среднюю температуру, так как она разная от здания к зданию, поэтому нельзя сказать, что все старые дома находятся в плохом техническом состоянии.
"Каждый дом расположен в определенном месте, даже если он одной серии, возведение фундамента и грунт в разных местах могут влиять на него по-разному. И это может проявиться совершенно по-разному. Обстоятельства, окружающая среда, воздействие, режим работы, есть 100 и один фактор, влияющие на все это. Поэтому необходимо подходить индивидуально. Мы больше не судим об общественном здравоохранении, опрашивая пять человек и делая какие-то выводы", - сказал эксперт.
Четыре года назад Государственный контроль также обратил внимание на техническое состояние зданий, построенных в советское время. Выводы были тревожными - эффективного подхода к жилищной безопасности в стране фактически не существует, и в долгосрочной перспективе это может начать угрожать тем, кто живет в домах, построенных в советское время. Теперь аудиторы заявляют, что опасения были услышаны и ситуация постепенно улучшилась.
"Во-первых, в Латвии действует новый строительный кодекс, который предусматривает, что здания должны проходить обследование и должно определяться техническое состояние домов. И сейчас это делается, так что такой ситуации больше нет и не может быть, чтобы, как выяснилось в ходе аудита, никто не знал, каково техническое состояние здания", - говорит Оскар Эрдманис, директор 5-го департамента аудита Государственного контроля.
Этот стандарт предусматривает, что углубленное техническое обследование многоквартирных домов, построенных в советское время, должно проводиться не реже чем каждые 10 лет, а все здания должны быть обследованы к 2031 году. Параллельно Минэкономики поэтапно проведет выборочное исследование всех серийных домов, определив техническое состояние наиболее распространенных многоквартирных домов и их слабые места.
"На данный момент нет никаких признаков того, что жилой фонд небезопасен и что это бомба замедленного действия. Это во многом зависит от работы управляющего, зависит от желания и возможностей самих собственников квартир участвовать в обслуживании дома", - говорит директор департамента жилищной политики Министерства экономики Мартиньш Аудерс.
То, что даже дома, построенные в советское время, можно спасти, подчеркивает и Rīgas namu pārvaldnieks (RNP), показывая недавно реконструированный жилой дом в микрорайоне Браса. В прошлом году это здание находилось в плохом техническом состоянии, но жильцам удалось вовремя договориться о восстановлении дома.
"Это хороший пример того, что жильцы не стали ждать последнего момента, когда все станет плохо, а вовремя решили, подали заявку на программу поддержки, получили половину стоимости реконструкции в качестве софинансирования от Altum и фактически получили новый дом", - объясняет член правления RNP Мартиньш Паурс.
Однако в столице такие дома считаются редким исключением. RNP управляет около 4000 домов, но только около 3% находящихся в их управлении объектов прошли реконструкцию или ожидают ее.
Видео: Сюжет TV3 Ziņas
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