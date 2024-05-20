Что происходит с жилыми домами советского времени? Комментируют эксперты

Являются ли многоквартирные дома, построенные в советские времена, бомбой замедленного действия? Выясним, в каком техническом состоянии эти здания и ведется ли их постепенное восстановление.

Жилищный фонд Латвии устарел. Более половины населения проживает в многоквартирных домах, которые были построены почти полвека назад или даже раньше, а это значит, что срок их службы уже закончился или медленно начинает истекать.

"По своей природе такого лавинообразного роста проблем не предвидится. Речь идет о каких-то отдельных вещах, которые могут обостриться в отдельных случаях. Конечно, в каждой серии есть свои недостатки", - объясняет доцент Рижского технического университета, строительный эксперт Айгар Удрис.

Для одного здания самая большая проблема - панели крыши или стен, для другого - балконы или еще какие-то недостатки. Однако, говорит эксперт, здесь практически невозможно измерить среднюю температуру, так как она разная от здания к зданию, поэтому нельзя сказать, что все старые дома находятся в плохом техническом состоянии.