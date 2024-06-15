Фото Секс, Шекспир и драконы: в Риге представили новый сезон продолжения "Игры престолов"

Добро пожаловать обратно в Вестерос! На этот раз экранизация романа Джорджа Р. Р. Мартина по вселенной "Игры престолов" покорила не экраны телевизоров, а главный кинотеатр столицы - в Forum Cinemas прошла премьера первой серии второго сезона "Дома Дракона". RUS TVNET побывал на мероприятии и рассказывает, чем оно запомнится.