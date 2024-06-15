Добро пожаловать обратно в Вестерос! На этот раз экранизация романа Джорджа Р. Р. Мартина по вселенной "Игры престолов" покорила не экраны телевизоров, а главный кинотеатр столицы - в Forum Cinemas прошла премьера первой серии второго сезона "Дома Дракона". RUS TVNET побывал на мероприятии и рассказывает, чем оно запомнится.
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Фото ⟩ Секс, Шекспир и драконы: в Риге представили новый сезон продолжения "Игры престолов"
Вестерос - край королей, войн, дворцовых переворотов, варваров и драконов. До событий "Игры престолов" еще двести лет, но даже без опасности с Севера тут не заскучаешь.
Первый сезон "Дома Дракона" рассказывал о противостоянии Рейениры Таргариен и Алисенты Хайтауэр - представителей двух ветвей дома Таргариенов. Бывшие лучшие подруги становятся на тропу конфликта, что грозит новой большой войной на континенте. Жертв будет много.