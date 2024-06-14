База ВМФ РФ в Судане: зачем она Москве и что делать Западу

"До сих пор россияне скептически относились к этим просьбам. Мы не знаем, изменили ли россияне сейчас свое мнение. Точно так же мы не знаем, какие поставки оружия Россия предложила суданцам в обмен на военно-морскую базу", - рассуждает он в беседе с DW.

Поставки оружия и дизельного топлива

Со своей стороны Хагер Али указывает, что в подобных переговорах "у России на руках хорошие карты". "Чем дольше длится конфликт в Судане, тем больше оружия требуется SAF, - поясняет Али. - В первую очередь, это касается суданской военной авиации, которой приходится действовать и в отдаленных регионах. В этом отношении российские вооружения могут быть очень кстати".

То же, по словам Али, относится к дизельному топливу, которого в Судане давно не хватает. Из-за санкций в отношении России действует запрет на экспорт дизельного топлива, напоминает эксперт. "Долгое время ЧВК "Вагнер" ввозила горючее обходными путями, через Чад. Но в будущем Россия могла бы поставлять его через свою военно-морскую базу в Судане", - полагает эксперт.

Месторождение золота к северо-востоку от столицы Судана Хартума Фото: DW