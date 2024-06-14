Легендарный "Сахарок". Почему все украинские солдаты хотят его купить

Небольшая пластиковая коробочка с экраном и антеннами, помещающаяся в одной руке. Простое, недорогое и надежное изделие с забавным названием вызвало ажиотаж среди украинских военных, которые во что бы то ни стало стараются купить его перед тем, как отправиться на фронт.
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Речь идет об украинском детекторе беспилотников. В профильных соцсетях, посвященных БПЛА, каждый день можно увидеть сотни запросов от бойцов ВСУ: «Где купить "Сахарок" (украинское название "Цукорок")?»
Устройство не теряет актуальности. Прежде всего потому, что Россия все активнее использует свои разведывательные беспилотники в глубине территории Украины. Они отслеживают важные цели, например, самолеты или средства ПВО, и наводят на них баллистические ракеты.
В этих условиях солдату ВСУ жизненно важно знать, что над ним летает.
Для чего нужны детекторы дронов?
На фронте удобный детектор дронов — предмет первой необходимости. Он сигнализирует, что беспилотник уже рядом, и дает время военным сменить позицию или выскочить из машины, которую атакует БПЛА.
В такой ситуации оказался командир батальона беспилотных систем Николай Колесник.
«Экипаж отработал, грузились в автомобиль, 7 км до ЛБС (линии боевого столкновения — Би-би-си), „Сахарки“ в салоне начали вопить, мы выскочили из автомобиля за секунды до поражения одним „Ланцетом“ и сразу же другим. Немного контуженные, главное, живые», — написал он в начале мая.
По словам военного, такой детектор «должен быть у каждого бойца, в каждом автомобиле, у каждого оператора БПЛА, потому что он действительно спасает».
Специалист и консультант в области военных радиотехнологий Сергей Бескрестнов (позывной «Флэш») говорит, что «Сахарок» — не идеальное, но простое и дешевое решение для украинской армии.
Вопрос обеспечения военных детекторами дронов назрел давно, сказал он Украинской службе Би-би-си. Особенно учитывая, как часто российские беспилотники стали проникать в глубокий тыл ВСУ.
«Если мы видим, что это „крыло“ (беспилотник самолетного типа — Би-би-си) долгое время висит над нами, то следует ожидать атаки. Именно так противник атаковал пусковую установку „Патриот“, именно так он атаковал вертолеты и бойцов 128-й бригады во время построения в поселке на Запорожье».
Если бы бойцы имели при себе детекторы дронов, этих трагедий можно было избежать. По словам «Флэша», есть алгоритм действий, когда боец обнаруживает над собой разведывательный БПЛА противника. К примеру, пехотинец у линии фронта должен прекратить движение, чтобы не выдать себя, а водитель военной техники — наоборот, ускориться, чтобы не попасть под удар ракеты.
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Если детектор показывает, например, приближение ударного «Ланцета», то военный должен немедленно покинуть свою машину и отбежать. Если же обнаружен небольшой FPV-дрон или «Мавик», то солдат должен спрятаться в укрытие или попытаться сбить беспилотник.
Сложные анализаторы спектров не подходят для пехоты на фронте, уверен «Флэш». А вот компактный «Сахарок», который пищит при приближении вражеского дрона, — это именно то, что надо.
«Солдат хочет иметь простую опцию: запищало — значит тревога, не запищало — все ок».
Почему такое странное название?
Изобретатель «Сахарка» — украинский программист Дмитрий Селин, уже долгое время проживающий в Лондоне.
Сам по себе детектор дронов — это давно известная вещь. Но обычно это массивный и дорогостоящий спектрометр, то есть анализатор частот. Разобраться с ним простому военному, тем более в условиях боевых действий, сложно.
Дмитрий Селин понял, что решение должно быть массовым, простым и дешевым. Чтобы, условно говоря, каждый солдат мог положить в карман этот детектор и быстро распознать его сигналы. Первый прототип «Сахарка» был создан осенью 2022 года.
Чудное название, которое стало узнаваемым брендом среди военных, появилось спонтанно, говорит разработчик. «Для первого прототипа я искал какой-нибудь самый простой корпус. Лучшее, что мне подошло, но не пошло в серию, это была пластиковая коробочка из-под сахара», — вспоминает Дмитрий.
Это и дало название устройству. Когда первые детекторы появились у военных на фронте, сработало «сарафанное радио», говорит Селин, и пошли массовые заказы на их продукцию.
Преимущество «Сахарка» — низкая цена (сейчас он стоит 2,4 тыс. гривен, это чуть меньше 60 долларов) и простота.
Как работает «Сахарок»
Принцип работы «Сахарка» довольно прост. Каждый беспилотник связывается с пультом оператора по радиоволнам. С пульта поступает информация, куда лететь, а в обратном направлении идут два потока: видео и телеметрия (информация о состоянии беспилотника).
«В идеале оба потока — видео и телеметрию, или, по крайней мере, один из них, можно перехватить, потому что этот сигнал излучается во все стороны», — объясняет Дмитрий Селин.
«Поэтому мы используем такой же приемник, как на пульте оператора, и если мы подобрали параметры сигнала правильно, то сможем его перехватить. Параметры сигнала — это прежде всего частота, но не только она, есть еще минимум три показателя. По этим параметрам мы можем понять, что это за дрон».
Имея базу уникальных параметров, украинский детектор способен различать такие российские разведывательные беспилотники, как «Орлан», «Элерон», Zala и Supercam, а также дрон-камикадзе «Ланцет» и небольшие китайские «Мавики».
«Большинство российских дронов имеют особенность: частота их сигнала скачет в определенном диапазоне, чтобы избежать РЭБов (средств радиоэлектронной борьбы — Би-би-си) и других помех. Эти скачки происходят с определенным шагом и с определенной скоростью. Этот параметр также позволяет определить тип российского БПЛА», — говорит Дмитрий.
Проблема только с популярными в последнее время FPV-дронами, признает он.
«Сахарок» их обнаруживает, но не слишком четко. Плюс сейчас все FPV переходят на пониженные частоты, а значит, детектору нужна специальная антенна. К тому же, говорит разработчик, на фронте опытные операторы FPV-дронов научились отключать сигнал с телеметрией при подлете к цели — соответственно, детектор не может его перехватить.
Однако украинские инженеры уже работают над устранением этих препятствий, уверяет Селин.
Считает ли разработчик, что его устройство действительно должно находиться в кармане каждого бойца? Дмитрий Селин признает, что сейчас его изделие еще далеко от идеала.
«На самом деле всем нужен карманный универсальный детектор», — говорит он, но добавляет: «Можно использовать аналогию коня и автомобиля. Так вот „Сахарок“ — сейчас это „конь“, но всем уже лучше пересаживаться на „автомобиль“. Чтобы „Сахарок“ стал „автомобилем“, нужно сделать еще два улучшения. Это будет уже универсальное решение, чтобы отвечать на любые вызовы».