Легендарный "Сахарок". Почему все украинские солдаты хотят его купить

Принцип работы «Сахарка» довольно прост. Каждый беспилотник связывается с пультом оператора по радиоволнам. С пульта поступает информация, куда лететь, а в обратном направлении идут два потока: видео и телеметрия (информация о состоянии беспилотника).

«В идеале оба потока — видео и телеметрию, или, по крайней мере, один из них, можно перехватить, потому что этот сигнал излучается во все стороны», — объясняет Дмитрий Селин.

«Поэтому мы используем такой же приемник, как на пульте оператора, и если мы подобрали параметры сигнала правильно, то сможем его перехватить. Параметры сигнала — это прежде всего частота, но не только она, есть еще минимум три показателя. По этим параметрам мы можем понять, что это за дрон».

Имея базу уникальных параметров, украинский детектор способен различать такие российские разведывательные беспилотники, как «Орлан», «Элерон», Zala и Supercam, а также дрон-камикадзе «Ланцет» и небольшие китайские «Мавики».

«Большинство российских дронов имеют ​​особенность: частота их сигнала скачет в определенном диапазоне, чтобы избежать РЭБов (средств радиоэлектронной борьбы — Би-би-си) и других помех. Эти скачки происходят с определенным шагом и с определенной скоростью. Этот параметр также позволяет определить тип российского БПЛА», — говорит Дмитрий.

Проблема только с популярными в последнее время FPV-дронами, признает он.