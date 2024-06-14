Саммит G7: страны Запада одобрили использование замороженных активов России; Украина и США подписали соглашение о безопасности

Как объяснял наш корреспондент, на пути оформления такого решения есть ряд препятствий, в основном связанных с Виктором Орбаном — венгерским премьером и главным союзником Владимира Путина в ЕС.

К тому же, существуют юридические риски: Россия может судиться за свои деньги в независимых европейских судах. И риски денежно-кредитные: другие страны могут охладеть к евро, если вложения в европейской валюте окажутся под угрозой конфискации по политическим мотивам.

В последние недели российские официальные лица говорили о том, что идея получения процентов от арестованных активов является «воровством».

Ранее Зеленский заявил, что саммит G7, который проходит в четверг и пятницу, будет в значительной степени посвящен Украине.

По его словам, в Италии будут обсуждать укрепление коалиции по поставкам ВСУ западных истребителей, ускорение обучения пилотов и поставки самолетов, а также развитие украинской системы ПВО: она должна получить средства большего радиуса действия и мощные западные комплексы.

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Соглашения о безопасности с США (и Японией)

На полях итальянского саммита Украина также подписала рассчитанное на 10 соглашение о гарантиях безопасности с США.

Зеленский и Байден во время подписания соглашения Фото: Reuters

Перед церемонией подписания США распространили заявление, в котором договор назван «мощным сигналом нашей поддержки Украины — сейчас и в будущем».