ФОТО Летний концертный сезон в Калнциемском квартале продолжается

Первой на сцену вышла Juuk - любимая и узнаваемая многими слушателями фолк-рок-группа. В 2023 году третий студийный альбом группы Muļķa stabule получил "Золотой микрофон" в музыкальной категории "Лучший альбом инди или альтернативной музыки". Всех шестерых музыкантов группы - Оскара Янсонса, Эдгара Шубровскиса, Сниедзиса Праулиня, Расы Поли, Рихарда Даукста и Ника Моса Роджерса – объединяет любовь к фольклору и рок-музыке разных стран.

Мощное продолжение вечера обеспечила группа Grēcīgie partizāni под руководством Карлиса Пукиса, о котором Сандрис Ванзович сказал: "Харизматичный Пукис доказывает истинность легенды "punks not dead" - альбом до костей пропитан панк-идеологией, хотя он был записан в акустической версии. Чрезмерно серьезные и душераздирающие песни с беззаботными текстами".

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