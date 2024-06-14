ФОТО Местный ЛГБТ+ хор выступил в Таллинском квартале

Местный ЛГБТ+ хор - Рижский хор квиров - в рамках Балтийского прайда порадовал слушателей и зрителей пением в Angārs в Таллинском квартале. Выступление Рижского хора квиров в Латвии прошло впервые. Посмотрите фотографии и видео с мероприятия!
ChoirUp - это серия певческих мероприятий, объединяющая всех желающих петь вместе.
Под руководством дирижера Норы Жейгуре была исполнена песня в честь очень важного символа ЛГБТК-сообщества, после чего последовало пение вместе с группой и песни на латышском и английском языках. Перед началом пения на сцену вышел Рижский квир-хор со специальной программой.
Видео: Репетиция Рижского хора квиров