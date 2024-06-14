ФОТО Местный ЛГБТ+ хор выступил в Таллинском квартале

Под руководством дирижера Норы Жейгуре была исполнена песня в честь очень важного символа ЛГБТК-сообщества, после чего последовало пение вместе с группой и песни на латышском и английском языках. Перед началом пения на сцену вышел Рижский квир-хор со специальной программой.