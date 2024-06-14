Издание: Беларусь поставляла оружие Азербайджану во время конфликта в Нагорном Карабахе

Издание Politico ссылается на утечку дипломатических и военных документов белорусской стороны.

Издание изучило письма белорусского государственного агентства по экспорту вооружений военно-промышленным предприятиям, а также переписку между двумя странами о согласовании закупки противоракетных комплексов "Гроза-С" для Азербайджана. По данным Politico,

помощь Азербайджану со стороны Беларуси включала в себя модернизацию старого артиллерийского вооружения, а также поставку нового оборудования, используемого для радиоэлектронной борьбы и беспилотников.

В одном из дипломатических сообщений говорилось, что белорусские предприятия играют активную роль "в восстановлении деоккупированных территорий Азербайджана, а также экспорте белорусских товаров и услуг" в страну.

Беларусь и Армения входят в ОДКБ (Организацию Договора о коллективной безопасности, возглавляемую Россией). Членами ОДКБ также являются Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. Как пишет Politico, решение союзника по ОДКБ о поставках, давших Азербайджану значительное преимущество в череде военных конфликтов, будет расценено Ереваном как "горькое предательство".

Опрошенные изданием эксперты предполагают, что при этом Беларусь вряд ли могла действовать без поддержки Кремля. "Смешно думать, что эти перевозки могли произойти без ведома Москвы и что Россия не смогла бы их остановить, если бы захотела. Когда дело касается Москвы, не существует такого понятия, как лояльность - все дело в сохранении собственной безопасности, даже если это происходит за счет собственных союзников", - сказала научный сотрудник Фонда защиты демократии Ивана Страднер.

В правительствах Азербайджане и Беларуси на запросы о комментарияхдля издания не ответили.

Как уже сообщалось, по мере роста напряженности в отношениях между Арменией и Беларусью обе страны отозвали своих послов для консультаций.

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