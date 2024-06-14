Видео Большой пожар в Лимбажском крае: горели дома, сараи и машины

Вскоре после девяти часов вечера в квартире семьи Роланда зазвонил телефон. На другом конце провода отчим парня встревоженным голосом сообщил, что горят близлежащие сараи. Роланд тут же выбежал из дома. Перед его глазами развернулась драматическая сцена.

"Я увидел, что где-то посередине пламя, сразу начал звонить по номеру 112. Конечно, в волнении была растерянность, потому что за столько лет, что я здесь живу, ничего подобного еще не случалось", - признается Роланд.

Когда волнение несколько подавилось, он немедленно позвонил в службу экстренной помощи. Первыми по адресу прибыли сотрудники правоохранительных органов. Спустя мгновение приехали медики и пожарные. Пламя перекинулось с одного здания на другое.

Роланд говорит, что его семье повезло, поскольку пожар не затронул хранилище вещей его родственников. К сожалению, пожар нанес серьезный ущерб другим местным жителям. Пламя также уничтожило мастерскую местного мастера.

Местные жители говорят, что пожар могла вызвать неудачная игра детей. Но это только слухи.

Начальник Государственной пожарно-спасательной службы поста Алоя Роналдс Лисманис сообщил: "Когда приехали пожарные, выяснилось, что горит весь сарай, вся крыша сарая и четыре автомобиля на общей площади 428 квадратных метров. Пожар был повышенной опасности".

Пламя было настолько разрушительным, что на помощь бригаде пожарных бросились и коллеги из Мазсалацы и Лимбажи. Работу пожарных осложнило отсутствие воды. Ближайшая точка с водой находилась примерно в километре. Пострадавших в результате пожара нет.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!