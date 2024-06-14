Известно, какие партии потратили больше всего на агитацию перед выборами в Европарламент

"Движение "За!" потратило на предвыборную агитацию 72 558 евро, "Суверенная власть" - 63 514 евро, "Прогрессивные" - 57 433 евро, Новая консервативная партия - 28 956 евро. Из этих сил мандат получили только "Прогрессивные".

Другие политические силы заключили договоры на меньшие суммы и в Европарламент не прошли.

Согласно информации KNAB, партии и их организации потратили почти 700 000 евро на размещение агитационных плакатов в городской среде. Бюро отмечает, что это была самая высокооплачиваемая позиция лимитированных расходов и на предыдущих выборах. Вторая наиболее часто оплачиваемая позиция в период предвыборной агитации в Европарламент - размещение материалов на радио на общую сумму 502 000 евро.

При этом KNAB напоминает, что политические организации, подавшие списки кандидатов на участие в прошедших выборах в Европарламент, должны представить KNAB декларации о доходах и расходах на выборы. Срок подачи деклараций - 8 июля.

После получения всех деклараций KNAB проверит представленные бухгалтерские оправдательные документы, сравнит представленные политическими организациями данные с имеющейся в распоряжении KNAB информацией, а также предпримет другие действия по оценке размера и соответствия средств, потраченных на предвыборную агитацию, требованиям закона.

На выборах в Европарламент в Латвии победило "Новое Единство", оставив на втором месте Национальное объединение, и каждой политической силе досталось по два мандата депутата Европарламента. "Объединенный список", "Для развития Латвии", "Латвия на первом месте", "Прогрессивные" и "Согласие" на выборах получили по одному мандату депутата Европарламента.

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