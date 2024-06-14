Известно, какие партии потратили больше всего на агитацию перед выборами в Европарламент

Перед прошедшими выборами в Европейский парламент политические партии и их объединения потратили по лимитированным позициям расходов на агитацию, в том числе на размещение агитационных материалов, в общей сложности 2 080 975 евро, при этом самые крупные траты были у "Объединенного списка", Союза зеленых и крестьян (СЗК) и партии "Стабильности!", свидетельствует обобщенная Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) информация.
Больше всего политические организации потратили на рекламу в городской среде, на радио и в прессе.
В период предвыборной агитации для каждой политической силы был установлен лимит финансовых средств, которые можно было потратить на размещение политической рекламы в городской среде, социальных сетях и других местах в интернете, электронных средствах массовой информации, а также на благотворительность, спонсорство и другие позиции. Лимиты расходов не распространялись на расходы по изготовлению рекламы или планирование кампании.
Каждый из 16 заявленных на участие в выборах списков кандидатов мог направить на лимитированные агитационные расходы не более 635 317 евро. Порог трат для европейских партий не должен был превышать 63 531 евро.
По информации KNAB, всеми политическими организациями была соблюдена установленная для них максимальная сумма расходов на агитацию.
"Объединенный список" израсходовал на агитацию 414 065 евро, СЗК - 276 588 евро, а "Стабильности!" - 233 004 евро. Из них мандат депутата Европарламента получил только "Объединенный список".
Далее по объему агитационных расходов следуют "Латвия на первом месте" (ЛПМ) с 231 707 евро, "Новое Единство" с 217 531 евро, "Для развития Латвии" - 180 285 евро, Национальное объединение - 139 021 евро, "Согласие" - 122 929 евро. Указанные партии получили мандаты на выборах в Европарламент.
"Движение "За!" потратило на предвыборную агитацию 72 558 евро, "Суверенная власть" - 63 514 евро, "Прогрессивные" - 57 433 евро, Новая консервативная партия - 28 956 евро. Из этих сил мандат получили только "Прогрессивные".
Другие политические силы заключили договоры на меньшие суммы и в Европарламент не прошли.
Согласно информации KNAB, партии и их организации потратили почти 700 000 евро на размещение агитационных плакатов в городской среде. Бюро отмечает, что это была самая высокооплачиваемая позиция лимитированных расходов и на предыдущих выборах. Вторая наиболее часто оплачиваемая позиция в период предвыборной агитации в Европарламент - размещение материалов на радио на общую сумму 502 000 евро.
При этом KNAB напоминает, что политические организации, подавшие списки кандидатов на участие в прошедших выборах в Европарламент, должны представить KNAB декларации о доходах и расходах на выборы. Срок подачи деклараций - 8 июля.
После получения всех деклараций KNAB проверит представленные бухгалтерские оправдательные документы, сравнит представленные политическими организациями данные с имеющейся в распоряжении KNAB информацией, а также предпримет другие действия по оценке размера и соответствия средств, потраченных на предвыборную агитацию, требованиям закона.
На выборах в Европарламент в Латвии победило "Новое Единство", оставив на втором месте Национальное объединение, и каждой политической силе досталось по два мандата депутата Европарламента. "Объединенный список", "Для развития Латвии", "Латвия на первом месте", "Прогрессивные" и "Согласие" на выборах получили по одному мандату депутата Европарламента.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!