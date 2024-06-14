Суд отменил соревнования Ghetto Games в Гризинькалнсе

Участники процесса могут обжаловать решение в Административном районном суде в течение 14 дней со дня составления решения. В опубликованном для СМИ сообщении Рижская дума заявила, что дума ищет решение спора.

Еще до того, как решение было принято на заседании думы, муниципалитет выдвинул дополнительные требования к Streetbasket, например, что мероприятия должны закончиться к 23:00 и что они должны стать тише. Также в ночное время не должен производиться сбор техники, а прилегающую территорию нужно будет очистить.

Ghetto Games согласились на эти требования, уже в значительной степени удовлетворив требования общества Гризинькалнса.

Вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс заявляет, что Рижская дума ищет юридически справедливые решения в споре, ставя на первое место интересы молодежи.

В ответ на решение суда, вице-мэр 13 июня созвал оперативное совещание, чтобы с ответственными специалистами думы обсудить ситуацию и рассмотреть возможные правовые пути решения.

На данный момент приоритетом думы является согласование с Ghetto Games действий, которые предотвратят жалобы жителей Гризинькалнса, например, о допустимом пороге шума и обеспечении порядка.

Как ранее сообщало агентству LETA в объединении, по его мнению, решение думы не отвечало общественным интересам и нарушало принципы надлежащего управления.

Самоуправление до сих пор не оценило практику использования территории компанией Streetbasket, которая лишила жителей доступа к части парка, превратив ее в частную автостоянку и склад для нужд Streetbasket.

Также при принятии решения Рижская дума не оценила статус памятника культуры парка Гризинькалнс и вытекающие из этого ограничения на использование недвижимости.

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