Суд отменил соревнования Ghetto Games в Гризинькалнсе

Административный суд отклонил ходатайство общества Streetbasket о временной защите о продлении решения Рижской думы о передаче части парка Гризинькалнс в бесплатное пользование для проведения молодежных соревнований Ghetto Games, подтвердили LETA в суде.
Общество жителей Гризинькалнса ранее оспорило в Административном районном суде решение думы о передаче части парка в безвозмездное пользование для проведения мероприятий Ghetto Games.
Как сообщается в суде, суд принял решение о временном урегулировании, в котором усмотрел правовые препятствия в передаче территории Streetbasket, однако существо дела будет рассмотрено позже. На данный момент дата рассмотрения не определена.
С момента оглашения решения обе стороны спора публично объяснили ситуацию в социальных сетях. Первыми решение огласили члены жилищного объединения Гризинькалнса.
Районные активисты получили волну обвинений, которые были встречены более развернутыми разъяснениями ситуации и опровержениями обвинений. Представители Ghetto Games также опубликовали видео, в котором объяснили развитие событий со своей точки зрения.
Kas notiek ar Ghetto Games?— Ghetto Games (@GhettoGames) June 13, 2024
Interesanti, kāpēc biedrība, kas ikdienā spekulē par iekļaujošu sabiedrību, tik neatlaidīgi dara visu iespējamo, lai jaunieši Grīziņkalnā nevarētu sportot?#freeghetto pic.twitter.com/p3mz4QmEfz
Однако люди, близкие к спору, не верят, что видео, опубликованное Ghetto Games, передает правдивое и честное сообщение об обстоятельствах спора.
Участники процесса могут обжаловать решение в Административном районном суде в течение 14 дней со дня составления решения. В опубликованном для СМИ сообщении Рижская дума заявила, что дума ищет решение спора.
Еще до того, как решение было принято на заседании думы, муниципалитет выдвинул дополнительные требования к Streetbasket, например, что мероприятия должны закончиться к 23:00 и что они должны стать тише. Также в ночное время не должен производиться сбор техники, а прилегающую территорию нужно будет очистить.
Ghetto Games согласились на эти требования, уже в значительной степени удовлетворив требования общества Гризинькалнса.
Вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс заявляет, что Рижская дума ищет юридически справедливые решения в споре, ставя на первое место интересы молодежи.
В ответ на решение суда, вице-мэр 13 июня созвал оперативное совещание, чтобы с ответственными специалистами думы обсудить ситуацию и рассмотреть возможные правовые пути решения.
На данный момент приоритетом думы является согласование с Ghetto Games действий, которые предотвратят жалобы жителей Гризинькалнса, например, о допустимом пороге шума и обеспечении порядка.
Как ранее сообщало агентству LETA в объединении, по его мнению, решение думы не отвечало общественным интересам и нарушало принципы надлежащего управления.
Самоуправление до сих пор не оценило практику использования территории компанией Streetbasket, которая лишила жителей доступа к части парка, превратив ее в частную автостоянку и склад для нужд Streetbasket.
Также при принятии решения Рижская дума не оценила статус памятника культуры парка Гризинькалнс и вытекающие из этого ограничения на использование недвижимости.
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