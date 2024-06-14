Приближаются экзамены - как снизить стресс и тревогу?

"В моменты, когда график очень плотный, и в нем есть много дел, которые нужно сделать в сжатые сроки, часто кажется, что это можно сделать за счет сна или лишая времени на физические нагрузки, но на самом деле такое поведение только вредит нам еще больше. Каким бы трудным ни казалось выделение времени для сна, физических упражнений и правильного питания, это единственный способ обеспечить организм силой и энергией, что позволит ему эффективно справляться со стрессом и ограничивать его. С другой стороны, если кажется, что ничего не будет достигнуто и не хватает уверенности в себе, могут помочь не только различные методы релаксации и творческой деятельности, но и тщательно спланированный тайм-менеджмент, например, распределение времени, отведение определенного количества часов на работу, отдых и сон и строго соблюдение этого графика. Вы также можете составить план занятий, четко определив, что вам еще нужно выучить и сколько времени это займет", - советует ассистент фармацевта Агнесе Юрса.