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Фото На Тейке автобус Rīgas satiksme столкнулся с каршеринговым авто

rus.tvnet.lv
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Автобус Rīgas satiksme столкнулся с каршеринговым авто
Автобус Rīgas satiksme столкнулся с каршеринговым авто Фото: facebook.com/groups/RozdeniePurvciems1950//Лора Д

Компания Rīgas satiksme сообщает, что на улице Бикерниеку в Риге произошло ДТП, из-за чего на время было остановлено движение общественного транспорта. По словам очевидцев, городской автобус столкнулся с каршеринговым автомобилем.

На месте происшествия замечены бригады скорой медицинской помощи и Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD).

Предприятие сообщило, что ДТП произошло на остановке "Улица Структору", было остановлено движение троллейбусов № 13, 14 и 17, а также движение автобусных маршрутов № 16, 48 и 58 в обоих направлениях.

Позже Rīgas satiksme сообщило, что движение общественного транспорта восстановлено с опозданием.

Автобус Rīgas satiksme столкнулся с каршеринговым авто
Автобус Rīgas satiksme столкнулся с каршеринговым авто Фото: facebook.com/groups/RozdeniePurvciems1950//Лора Д

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