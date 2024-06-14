Фото На Тейке автобус Rīgas satiksme столкнулся с каршеринговым авто

Компания Rīgas satiksme сообщает, что на улице Бикерниеку в Риге произошло ДТП, из-за чего на время было остановлено движение общественного транспорта. По словам очевидцев, городской автобус столкнулся с каршеринговым автомобилем.
На месте происшествия замечены бригады скорой медицинской помощи и Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD).
Предприятие сообщило, что ДТП произошло на остановке "Улица Структору", было остановлено движение троллейбусов № 13, 14 и 17, а также движение автобусных маршрутов № 16, 48 и 58 в обоих направлениях.
Позже Rīgas satiksme сообщило, что движение общественного транспорта восстановлено с опозданием.
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