Атаки дронов ВСУ приносят плоды: РФ снова готовится ограничить экспорт дизтоплива

В марте этого года правительство РФ ввело шестимесячное эмбарго на поставки бензина в зарубежные страны, однако через два месяца кабинет министров вернулся к ручному регулированию, разрешив экспорт бензина с середины мая до конца июня. Такое решение было принято в свете атак украинских дронов на российские нефтеперерабатывающие заводы.

Только в мае и июне удары украинских дронов поразили как минимум семь российских нефтеперерабатывающих заводов. В их число вошли "Газпром нефтехим Салават" в Башкирии, "Первый завод" в Калужской области, Волгоградский нефтеперерабатывающий завод, нефтеперерабатывающие заводы в Туапсе и Славянске под Кубанью, в городе Ухта в Республике Коми и Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области. Большинство ударов дронов привели к авариям, что привело к временной остановке нефтяных объектов.

После этого российские власти решили засекретить оперативную статистику производства топлива. Согласно последним еженедельным данным Росстата, опубликованным 23 мая, производство бензина в России упало до самого низкого уровня с октября. С 13 по 19 мая российские НПЗ произвели 740 тысяч тонн бензина - на 2,5% меньше, чем неделю назад, на 5% меньше, чем в начале мая и на 20% меньше, чем в конце декабря.

Производство дизтоплива за неделю снизилось на 7,1% до 1,558 млн тонн. По сравнению с концом прошлого года нефтеперерабатывающие заводы сократили добычу на 11%, или почти на 200 тысяч тонн в неделю.

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