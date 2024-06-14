Атаки дронов ВСУ приносят плоды: РФ снова готовится ограничить экспорт дизтоплива

Правительство России обсуждает введение запрета на экспорт дизтоплива, чтобы сохранить необходимое российским потребителям количество топлива в стране, сообщают "Ведомости" со ссылкой на информированные источники. По данным источников, этот вопрос планировалось обсудить уже 7 июня на заседании правительственной комиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию.
Как пояснил один из источников издания, закупки дизтоплива для Крайнего Севера и других регионов со сложным климатом должны начаться в ближайшее время, а пока торговцы, нефтебазы и прочие "перекупщики" вывозят необходимые объемы за рубеж.
В связи с этим правительство рассматривает возможность запрета "непроизводителям" экспортировать дизтопливо за границу, рассказал другой источник "Ведомостей".
В Минэнерго России подтвердили, что совместно с Минфином, Минэкономразвития и Федеральной таможенной службой (ФТС) разработан механизм "препятствования экспорту дизельного топлива компаниями, приобретшими товар через биржу". При этом возможности экспорта дизельного топлива производителями сохраняются "без ограничений по направлениям доставки и видам транспорта", отметили в министерстве. В Минэнерго не пояснили, как именно будет осуществляться запрет и когда он вступит в силу.
Правительство уже ввело временный запрет на экспорт бензина и дизельного топлива в сентябре 2023 года. Также с 20 тысяч до 50 тысяч рублей (примерно с 200 до 500 евро) за тонну были увеличены экспортные пошлины. Таким образом власти пытались преодолеть топливный кризис, который начал развиваться в стране с весны прошлого года из-за стремительного роста оптовых цен.
В марте этого года правительство РФ ввело шестимесячное эмбарго на поставки бензина в зарубежные страны, однако через два месяца кабинет министров вернулся к ручному регулированию, разрешив экспорт бензина с середины мая до конца июня. Такое решение было принято в свете атак украинских дронов на российские нефтеперерабатывающие заводы.
Только в мае и июне удары украинских дронов поразили как минимум семь российских нефтеперерабатывающих заводов. В их число вошли "Газпром нефтехим Салават" в Башкирии, "Первый завод" в Калужской области, Волгоградский нефтеперерабатывающий завод, нефтеперерабатывающие заводы в Туапсе и Славянске под Кубанью, в городе Ухта в Республике Коми и Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области. Большинство ударов дронов привели к авариям, что привело к временной остановке нефтяных объектов.
После этого российские власти решили засекретить оперативную статистику производства топлива. Согласно последним еженедельным данным Росстата, опубликованным 23 мая, производство бензина в России упало до самого низкого уровня с октября. С 13 по 19 мая российские НПЗ произвели 740 тысяч тонн бензина - на 2,5% меньше, чем неделю назад, на 5% меньше, чем в начале мая и на 20% меньше, чем в конце декабря.
Производство дизтоплива за неделю снизилось на 7,1% до 1,558 млн тонн. По сравнению с концом прошлого года нефтеперерабатывающие заводы сократили добычу на 11%, или почти на 200 тысяч тонн в неделю.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!