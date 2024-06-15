Отец убитой в Германии украинской девочки едет на похороны ребенка с фронта

В ближайшее время мужчину перевезут в Германию "для дачи показаний по уголовному делу". Расследование продолжается.

11 июня в лесной зоне немецкого города Дёбельн было найдено тело. В ходе вскрытия был сделан вывод, что это тело украинской девочки Валерии, находившейся в розыске с 3 июня, сообщает немецкое СМИ Bild.

В последний раз девятилетнюю девочку видели в понедельник на прошлой неделе по дороге в школу в Дёбельне, но там она так и не появилась. В школе об отсутствии девочки родителям не сообщили, поэтому ее мать обратилась к правоохранителям только ближе к вечеру, когда дочь не вернулась домой.

Около 400 полицейских и десятки волонтеров искали девочку восемь дней. Ее тело было найдено днем ​​11 июня в четырех километрах от дома ее родителей, в лесистой местности вдали от туристических троп. Доступ к телу был затруднен.

Валерия с мамой переехали из Украины в Германию в 2022 году. Родители девочки в разводе. Ее отец - военный, сражающийся на фронте на востоке Украины.

"Валерия стала жертвой преступления, - заявил на пресс-конференции 12 июня начальник полиции Карстен Кемпф. - Мы расследуем убийство".

По версии следствия, преступление было совершено в том же лесном массиве, где были обнаружены останки девочки. Валерия погибла всего в четырех километрах от своего дома, однако точное время смерти пока неизвестно.