Отец убитой в Германии украинской девочки едет на похороны ребенка с фронта

3 июня Валерия, девочка из Украины, пропала по дороге в школу. 11 июня ее нашли мертвой в лесу. Валерия переехала в Германию вместе с мамой, бабушкой и трехлетней сестрой Викторией в 2022 году, спасаясь от российской агрессии. Отец Роман остался в Украине, чтобы пойти в вооруженные силы. "Я не понимаю, что чувствую, я пытаюсь держаться", - сказал он Bild по дороге на похороны дочери в Германию.
Сразу после исчезновения дочери 32-летний мужчина был освобожден от своих обязанностей и занялся сбором всех документов для поездки в Германию.
Он надеялся, что сможет сам принять участие в поисках дочери.
Теперь он больше всего на свете хочет иметь возможность подержать на руках своего любимого ребенка.
"Я хочу забрать свою дочь домой и похоронить ее в Украине. Я не оставлю ее здесь", - надеется Роман.
Его путешествие в страну, где была убита его дочь, было нелегким. Эмоционально, конечно.
Отец семейства сквозь слезы говорит: "Честно говоря, я боюсь туда ехать. Я еду в Дёбельн, мне еще ехать 300 или 400 километров".
Он хочет обсудить события с местной полицией и надеется получить ответы.
Роман грустно добавляет: "Надеюсь, Валерия в лучшем месте. Я должен в это поверить".
После ужасной новости люди оставили цветы, свечи и игрушки перед домом Валерии. Городской фестиваль, запланированный на выходные, отменен.
Вечером в пятницу, 14 июня, с девочкой попрощались почти 2000 жителей города Дёбельн.
Как сообщалось, утром 14 июня в Чехии арестовали подозреваемого в жестоком убийстве девятилетней украинской девочки. По данным полиции, ранее прокуратура подала запрос о выдаче национального и европейского ордера на арест 36-летнего гражданина Молдовы
В ближайшее время мужчину перевезут в Германию "для дачи показаний по уголовному делу". Расследование продолжается.
11 июня в лесной зоне немецкого города Дёбельн было найдено тело. В ходе вскрытия был сделан вывод, что это тело украинской девочки Валерии, находившейся в розыске с 3 июня, сообщает немецкое СМИ Bild.
В последний раз девятилетнюю девочку видели в понедельник на прошлой неделе по дороге в школу в Дёбельне, но там она так и не появилась. В школе об отсутствии девочки родителям не сообщили, поэтому ее мать обратилась к правоохранителям только ближе к вечеру, когда дочь не вернулась домой.
Около 400 полицейских и десятки волонтеров искали девочку восемь дней. Ее тело было найдено днем 11 июня в четырех километрах от дома ее родителей, в лесистой местности вдали от туристических троп. Доступ к телу был затруднен.
Валерия с мамой переехали из Украины в Германию в 2022 году. Родители девочки в разводе. Ее отец - военный, сражающийся на фронте на востоке Украины.
"Валерия стала жертвой преступления, - заявил на пресс-конференции 12 июня начальник полиции Карстен Кемпф. - Мы расследуем убийство".
По версии следствия, преступление было совершено в том же лесном массиве, где были обнаружены останки девочки. Валерия погибла всего в четырех километрах от своего дома, однако точное время смерти пока неизвестно.
"По данным следствия и результатам вскрытия, нет никаких доказательств того, что девочка стала жертвой сексуального преступления", - заявила прокурор города Хемниц Ингрида Бургарт.
В ходе поисков Валерии были опрошены несколько сотен горожан и проверены все подозреваемые в рецидиве сексуальных преступлений. "Мы никогда не теряли надежды, что найдем Валерию живой", - сказала начальник полиции Мэнди Киршнер.
На пресс-конференции глава полиции также признала, что еще 5 июня, через два дня после исчезновения ребенка, некая женщина сообщила в полицию, что услышала крик всего в двух километрах от места, где было найдено тело Валерии.
В полицию поступила критика за то, что сообщение о крике не было воспринято всерьез. "Мы не смогли сузить область поиска на основе этого отчета. Нам нужна точная и конкретная информация, чтобы сузить ее", - сказала начальник полиции Мэнди Киршнер.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!