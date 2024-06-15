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Фото и Видео В центре Риги прошло яркое мероприятие - шествие Baltic Pride! (3)

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Шествие Балтийского прайда
Шествие Балтийского прайда Фото: Justs Kravalis/TVNET GRUPA

В субботу, 15 июня, на улицах Риги прошло историческое событие - шествие Baltic Pride 2024, лозунг которого - Until we are all equal ("Пока мы все не будем равны"). Шествие стало незабываемым ​​праздником единства и равенства. 

Видео: В Риге прошло шествие Baltic Pride!

Галерея: В Риге прошло шествие Baltic Pride!

В шествии приняли участие несколько тысяч человек, в том числе десятки организаций со всей Балтии.

В этом году на парад зарегистрировалось рекордное количество участников - 50 групп. По мнению организаторов, это подтверждает растущую поддержку прав ЛГБТК+ по всей Латвии и за ее пределами. Среди гостей также были мэр Осло и участники из других стран Балтии и Европы.

Организаторы мероприятия призывают Ригу процветать как инклюзивный и смелый балтийский город, а общество - все больше и больше принимать разнообразие каждого человека.

Основной мотив шествия - празднование введения в Латвии закона о гражданском партнерстве, который вступит в силу 1 июля этого года и позволит регистрировать партнерство всем парам, в том числе однополым.

После шествия гостей фестиваля ждет концерт, на котором выступят Маркус Рива, Эмилия, Mauku Sencis & Grandmasters Neons, Катрина Диманта, Рижский квир-хор и Tartu Drag Collective.

Помимо музыкальных представлений в Верманском саду будут работать различные информационные стенды.

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