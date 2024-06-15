Фото и Видео Около Верманского парка несколько человек протестовали против шествия Baltic Pride

Видео: В Риге прошло шествие Baltic Pride!

Один из протестующих пришел с плакатом со словами: "Приходите ко мне все, кому грустно и тяжело на сердце. Я хочу дать вам облегчение. Иисус".

Протестующие пытались поговорить с участниками шествия, рассказывая им о Боге.

Ранее сообщалось, что в субботу, 15 июня, на улицах Риги прошло историческое событие - шествие Baltic Pride 2024, лозунг которого - Until we are all equal ("Пока мы все не будем равны"). Шествие стало незабываемым ​​праздником единства и равенства.

Видео: В Риге прошло шествие Baltic Pride!

В шествии приняли участие несколько тысяч человек, в том числе десятки организаций со всей Балтии.

В этом году на парад зарегистрировалось рекордное количество участников - 50 групп. По мнению организаторов, это подтверждает растущую поддержку прав ЛГБТК+ по всей Латвии и за ее пределами. Среди гостей также был мэр Осло и участники из других стран Балтии и Европы.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!