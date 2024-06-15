Фото и Видео Около Верманского парка несколько человек протестовали против шествия Baltic Pride

В субботу, 15 июня, в Риге у входа в Верманский парк три человека протестовали против шествия за равенство "Пока мы все не будем равны", организованное обществом ЛГБТ и их друзей "Мозаика", сообщает агентство LETA.
Видео: В Риге прошло шествие Baltic Pride!
Один из протестующих пришел с плакатом со словами: "Приходите ко мне все, кому грустно и тяжело на сердце. Я хочу дать вам облегчение. Иисус".
Протестующие пытались поговорить с участниками шествия, рассказывая им о Боге.
Ранее сообщалось, что в субботу, 15 июня, на улицах Риги прошло историческое событие - шествие Baltic Pride 2024, лозунг которого - Until we are all equal ("Пока мы все не будем равны"). Шествие стало незабываемым праздником единства и равенства.
Видео: В Риге прошло шествие Baltic Pride!
В шествии приняли участие несколько тысяч человек, в том числе десятки организаций со всей Балтии.
В этом году на парад зарегистрировалось рекордное количество участников - 50 групп. По мнению организаторов, это подтверждает растущую поддержку прав ЛГБТК+ по всей Латвии и за ее пределами. Среди гостей также был мэр Осло и участники из других стран Балтии и Европы.
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