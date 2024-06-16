Видео Отказ изучать русский язык в школах; родители видят проблемы

Чтобы отказаться от изучения русского языка как второго иностранного, родители учеников должны до 21 июня написать соответствующее заявление в свою школу. Сколько это сделали или планируют сделать - точных данных на данный момент нет. Скорее всего, таких отказов может быть не так много, поскольку многие родители выражают обеспокоенность тем, что школьникам будет не так легко перейти на другой, второй иностранный язык в старших классах. Об этом сообщает TV3 Ziņas.
Поправки к закону об образовании предусматривают право учащихся отказаться от изучения русского как второго иностранного языка, но школы в таком случае обязаны предоставить возможность изучать немецкий, французский, испанский или любой другой иностранный язык.
В социальной сети Х родители призывают друг друга не медлить и воспользоваться этой возможностью, но многие обеспокоены и говорят, что сменить иностранный язык будет не такой уж легкой задачей, особенно в старших классах, ведь в таких случаях - ребенок без предварительных знаний, например, немецкого языка - попадает в одну группу с учениками, изучающими этот язык с четвертого класса.
В соцсети Х Майра пишет: "Мой ребенок воспринял бы это с большим облегчением, если бы немецкий не пришлось начинать изучать в 7 классе. Он останется учить русский, потому что я не найду частного преподавателя, который подтянет уровень за лето".
Пользователь SANCHABEE пишет: "Что касается нашего сына, мы, вероятно, останемся с русским языком, потому что в следующем году, в 9-м классе, он не будет "вкладываться" в изучение нового языка. Моя дочь готова начать изучать новый язык в 7-м классе".
Пользователь SilvijaK пишет в соцсети Х: "В сентябре идем в 9 класс. Я тоже подумываю, стоит ли учиться с 0. Но меня беспокоит то, что произойдет, когда эти разные уровни встретятся в средних школах и техникумах. Никакой дополнительной информации нет. Вы же не хотите оказать ребенку плохую услугу. Вариант - закончить изучать русский язык в 9 классе, потом перейти на другой".
Минобразования пока не располагает точными данными о том, сколько родителей уже написали заявление или планируют отказаться от русского языка, но имеющаяся в его распоряжении информация показывает, что пока в школы массово заявлений не поступало.
Директор Рижской 45-й средней школы также подтвердила программе, что около 20 детей в ее школе отказались учить русский язык два года назад, но с учетом поправок в закон пока поступило только два заявления.
"На данный момент государство не предоставило дополнительные часы или обучение тем учащимся, которые меняют иностранный язык в 7 классе, чтобы начать обучение с нуля. Тем родителям, которые ко мне обратились, мы объяснили, что нужно быть готовым, что нужно будет много работать самостоятельно. Готовиться надо уже во время каникул, чтобы не чувствовать, будто ты приедешь, и сразу выучишь совершенно незнакомый язык", - отметила директор Рижской 45-й средней школы Байба Неймане.
Директора школ обсудили, что в этой ситуации следует искать другие решения, но это также будет означать дополнительные расходы.
"Теоретически, если это и происходит, то за счет консультаций. Дополнительно учителя могли бы работать, но официально это не является частью учебной программы. Это дополнительные занятия", - сказала Неймане.
"Не будем забывать, что это второй иностранный язык, поэтому вряд ли даже в 8 классе будет абсолютно продвинутый уровень. Но, конечно, это не аргумент", - говорит Кристине Ниедре-Латере, заместитель государственного секретаря по вопросам общего образования МОН Кристине Ниедре-Латере.
В Минобразования знают о ситуации, но считают, что пока школы сами должны найти возможность поддерживать детей в процессе обучения. И только когда станет известно, насколько велико количество отказов в изучении русского языка, в министерстве обещают улучшить процесс обучения.
"Следующий учебный год станет для нас, учащихся и учителей, испытанием на то, как работать с несколькими уровнями в классе одновременно. Давайте посмотрим, какой спрос и затем, соответственно, на выделение целевых грантов", - говорит Ниедре-Латере.
Почти половина школ в Латвии изучают русский язык как второй иностранный. А в некоторых учебных заведениях иной альтернативы до сих пор вообще не предлагалось.
Видео: Сюжет TV3 Ziņas
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