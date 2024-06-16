Видео Отказ изучать русский язык в школах; родители видят проблемы

Пользователь SilvijaK пишет в соцсети Х: "В сентябре идем в 9 класс. Я тоже подумываю, стоит ли учиться с 0. Но меня беспокоит то, что произойдет, когда эти разные уровни встретятся в средних школах и техникумах. Никакой дополнительной информации нет. Вы же не хотите оказать ребенку плохую услугу. Вариант - закончить изучать русский язык в 9 классе, потом перейти на другой".

Минобразования пока не располагает точными данными о том, сколько родителей уже написали заявление или планируют отказаться от русского языка, но имеющаяся в его распоряжении информация показывает, что пока в школы массово заявлений не поступало.

Директор Рижской 45-й средней школы также подтвердила программе, что около 20 детей в ее школе отказались учить русский язык два года назад, но с учетом поправок в закон пока поступило только два заявления.

"На данный момент государство не предоставило дополнительные часы или обучение тем учащимся, которые меняют иностранный язык в 7 классе, чтобы начать обучение с нуля. Тем родителям, которые ко мне обратились, мы объяснили, что нужно быть готовым, что нужно будет много работать самостоятельно. Готовиться надо уже во время каникул, чтобы не чувствовать, будто ты приедешь, и сразу выучишь совершенно незнакомый язык", - отметила директор Рижской 45-й средней школы Байба Неймане.