Видео Тысячи людей на улицах Риги - обзор красочных мероприятий Baltic Pride 2024

Как сообщалось ранее, мероприятие в основном завершилось без инцидентов. Правда, вскоре после шествия Baltic Pride 2024, недалеко от места его проведения, Госполиция задержала человека за хулиганские действия. В ходе проверки данных выяснилось, что лицо несовершеннолетнее - ему 17 лет.

В связи с произошедшим Госполиция начала уголовный процесс за грубое нарушение общественного порядка, выражающееся в явном неуважении к обществу или бесстыдстве, игнорируя общепринятые нормы поведения и нарушая покой людей, работу учреждений или предприятий, или организаций, или за хулиганство.

Законодатель предусмотрел, что за это преступление наказываются лишением свободы на срок до двух лет, или кратковременным лишением свободы, или надзором пробации, или общественной работой, или штрафом.

Молодого человека передали родителям.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!