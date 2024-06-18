На киноэкранах Латвии - долгожданное продолжение излюбленного мультфильма "Головоломка" 2015 года от студии Pixar. Зрителей ждет возвращение не только Радости, Печали, Страха, Гнева и Брезгливости, живущих в голове девочки Райли, но и новых эмоций, которые отразят ее взросление. Однако стоит ли новое зрелище девяти лет ожидания? Разбирался автор рубрики "Андрей уже посмотрел!".
Для абонентов
Мы ждали девять лет. Вышла "Головоломка 2" - продолжение самого мудрого мультфильма Pixar
Оценка: ⭐⭐⭐⭐
- "Головоломка 2"/Inside Out 2
- США, 2024
- Анимация, комедия, драма
- Режиссер: Келси Манн
- В ролях: Эми Полер, Майя Хоук, Кенсингтон Таллман, Филлис Смит
- Где смотрели: кинотеатр Forum Cinemas