Мы ждали девять лет. Вышла "Головоломка 2" - продолжение самого мудрого мультфильма Pixar

На киноэкранах Латвии - долгожданное продолжение излюбленного мультфильма "Головоломка" 2015 года от студии Pixar. Зрителей ждет возвращение не только Радости, Печали, Страха, Гнева и Брезгливости, живущих в голове девочки Райли, но и новых эмоций, которые отразят ее взросление. Однако стоит ли новое зрелище девяти лет ожидания? Разбирался автор рубрики "Андрей уже посмотрел!".