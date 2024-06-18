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Мы ждали девять лет. Вышла "Головоломка 2" - продолжение самого мудрого мультфильма Pixar

Андрей Тимофеев rus.tvnet.lv
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Кадр из фильма "Головоломка 2"
Кадр из фильма "Головоломка 2" Фото: SCANPIX

На киноэкранах Латвии - долгожданное продолжение излюбленного мультфильма "Головоломка" 2015 года от студии Pixar. Зрителей ждет возвращение не только Радости, Печали, Страха, Гнева и Брезгливости, живущих в голове девочки Райли, но и новых эмоций, которые отразят ее взросление. Однако стоит ли новое зрелище девяти лет ожидания? Разбирался автор рубрики "Андрей уже посмотрел!".

Оценка: ⭐⭐⭐⭐

  • "Головоломка 2"/Inside Out 2
  • США, 2024
  • Анимация, комедия, драма
  • Режиссер: Келси Манн
  • В ролях: Эми Полер, Майя Хоук, Кенсингтон Таллман, Филлис Смит
  • Где смотрели: кинотеатр Forum Cinemas

После событий оригинальной "Головоломки" прошло два года. Девочке Райли (Кенсингтон Таллман) - тринадцать, она увлекается хоккеем и получает приглашение в спортивный лагерь, где в случае успеха может попасть в известную хоккейную команду. Тем временем в организме девочки внезапно наступает… половое созревание.

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