Лидеры "Большой семерки" уточняют, сколько Россия должна заплатить Украине за нанесенный ущерб

"Россия должна прекратить свою незаконную войну и заплатить за нанесенный Украине ущерб. По данным Всемирного банка, этот ущерб сейчас превышает 486 миллиардов долларов. Было бы неправильно, если бы Россия сама решала, когда она заплатит за нанесенный Украине ущерб и будет ли вообще платить. Обязанности России в соответствии с международным правом платить за причиненный ей вред ясны", - говорится в сообщении.

Участники "Большой семерки" отмечают, что продолжают рассматривать все возможные юридические способы заставить Россию заплатить Украине за нанесенный ей ущерб. В "Большой семерке" также вновь подтвердили: "Наша неукоснительная поддержка Украины будет настолько длительной, насколько это необходимо".

"Мы полны решимости развеять любое ошибочное представление о том, что время на стороне России, что уничтожение инфраструктуры и средств к существованию [Украины] не оставит никаких последствий для России или что Россия может победить, спровоцировав спад украинской экономики", - говорится в сообщении.

В феврале этого года Всемирный банк опубликовал свою оценку материального ущерба, нанесенного полномасштабным вторжением России Украине.

По оценкам, затраты на восстановление разрушенных объектов на Украине в общей сложности достигают 486 миллиардов долларов.

Поскольку смета охватывает только период до 31 декабря прошлого года, в ней не учтены убытки, которые Украина понесла уже в 2024 году.

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