Фото В Эстонии при столкновении пассажирского поезда и автомобиля погиб человек

Сегодня, 16 июня, в 9:15 в Центр тревоги поступило сообщение о тяжелом ДТП в деревне Локута в Ярвамаа, где на железнодорожном переезде Лооритса легковой автомобиль столкнулся с пассажирским поездом. В результате ДТП 20-летний водитель автомобиля получил серьезные травмы и скончался на месте, сообщает Rus.Postimees.