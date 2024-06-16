Фото В Эстонии при столкновении пассажирского поезда и автомобиля погиб человек

Сегодня, 16 июня, в 9:15 в Центр тревоги поступило сообщение о тяжелом ДТП в деревне Локута в Ярвамаа, где на железнодорожном переезде Лооритса легковой автомобиль столкнулся с пассажирским поездом. В результате ДТП 20-летний водитель автомобиля получил серьезные травмы и скончался на месте, сообщает Rus.Postimees.
Пассажирский поезд (рейс № 42), отправившийся из Вильянди в Таллинн в 8:34, около 9:15 на переезде Лооритса в волости Тюри столкнулся с автомобилем, водитель которого скончался на месте. В Elron выражают соболезнования близким погибшего.
На место были вызваны полиция и спасатели. Около 10:10 Elron получил разрешение полиции перевезти поврежденный поезд на станцию Тюри, где пассажиры смогут пересесть на поезд, отправляющийся из Вильянди в Таллинн в 10:45 (рейс 242).