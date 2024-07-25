Управляющая компания нелегально проложила трубы во дворе дома

По словам Юрий, таким образом перекрывается доступ к гаражам и складам во дворе.

"Управляющая компания Latvijas namsaimnieks организовала отвод дождевой воды из жилого дома через канализационные трубы, тем самым перекрыв доступ к помещениям. Трубы длиной 10 метров также находятся на территории соседнего земельного участка. Эти работы были предложены техническим директором дома вместо гидроизоляции", - сообщил Юрий

Другие встреченные журналистами жильцы говорят, что вообще не заметили труб. Их окна выходят на другую сторону дома и во двор они не заходят. Жители указывают, что такое решение, вероятно, было использовано по просьбе владельцев спортзала, который расположен в подвале.

Зданием управляет компания Latvijas namsaimnieks, представители которой избегают встреч с программой и ответили на вопросы по электронной почте.

"В условиях повышенного количества осадков было выявлено скопление влаги в подвале дома. Чтобы предотвратить дальнейшее повреждение фундамента, было предложено временное решение: отводить ливневые воды как можно дальше от фундамента здания", - сообщили в Latvijas namsaimnieks.

Поскольку это не долгосрочное решение, планируется провести общее собрание собственников квартир, инициированное управляющим, для согласования гидроизоляции фундамента и восстановления защитного борта дома.

Latvijas namsaimnieks утверждает, что установка труб обошлась в полторы тысячи евро и что трубы предполагается использовать повторно.

Рижская дума заявила, что управляющий зданием действует не в соответствии с действующими правилами, в результате чего вскоре здание проверит строительный инспектор.

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