Передача: Переговоры о привлечении дополнительных голосов в коалицию провалились

Некоторое время до и после выборов в Европарламент в политических кругах ходили разговоры об изменениях в правящей коалиции, причем версии были противоречивыми: и о расколе "Объединенного списка" (ОС) и присоединении к коалиции ряда депутатов его фракции, и о том, что ОС готов вернуться в правительство вместо "Прогрессивных". Как выяснила программа Латвийского телевидения De facto, такие версии циркулировали не без оснований, однако, по крайней мере на данный момент, они уже не актуальны.
Из сказанного премьер-министром Эвикой Силиней ("Новое Единство") также стало ясно, что переговоры о расширении коалиции или привлечении голосов не принесли ощутимых результатов.
Перед выборами политические партнеры "Нового Единство" прогнозировали, что в случае, если партия победит на выборах, ее внутренние проблемы могут уменьшиться, так как появится более четкий центр власти. Однако ясности относительно руководства "Нового Единства" после выборов не прибавилось, так как два представителя "Единства" в ее правлении доверия избирателей не получили - член правления Янис Рейрс остался последним в списке кандидатов, а экс-премьер и председатель правления Кришьянис Кариньш - на шестом месте, потеряв реальную надежду вернуться в Брюссель без сложных схем.
Кариньш не стал комментировать передаче свои результаты на выборах и их возможные политические последствия.
Тем временем Силиня в начале прошлой недели заявила, что "у нас есть план, и мы ему будем следовать", пообещав, что о запланированных изменениях в "Единстве" будет объявлено в ближайшее время.
В пятницу вечером "Новое Единство" собралась на общее собрание, чтобы дать оценку результатам выборов и обсудить будущее. Мероприятие прошло без сюрпризов - председателем правления "Нового Единства" стала Силиня, а Кариньш и Рейрс больше не будут работать в его правлении.
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