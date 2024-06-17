Передача: Переговоры о привлечении дополнительных голосов в коалицию провалились

Некоторое время до и после выборов в Европарламент в политических кругах ходили разговоры об изменениях в правящей коалиции, причем версии были противоречивыми: и о расколе "Объединенного списка" (ОС) и присоединении к коалиции ряда депутатов его фракции, и о том, что ОС готов вернуться в правительство вместо "Прогрессивных". Как выяснила программа Латвийского телевидения De facto, такие версии циркулировали не без оснований, однако, по крайней мере на данный момент, они уже не актуальны.