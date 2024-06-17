Инфографика За четыре месяца этого года рождаемость в Латвии упала более чем на 10%

В этот период родились 2162 мальчика и 2053 девочки.

В апреле в Латвии родился 1061 ребенок, что на 10,3% меньше соответствующего периода 2023 года.

В январе-апреле в Латвии зарегистрировано 9399 умерших, что на 6,8% меньше, чем за тот же период прошлого года.

Таким образом, число умерших за четыре месяца превысило число родившихся на 5184, тогда как за тот же период прошлого года число смертей превысило число родившихся на 5371.

В январе-апреле в Латвии был зарегистрирован 1661 брак, что на 19,3% меньше, чем за тот же период прошлого года.

На 1 мая этого года население Латвии по предварительным данным составляло 1,863 млн человек.

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