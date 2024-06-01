В Латвии наблюдается такое стремительное сокращение населения, как редко в какой стране мира. За 30 лет потеряно почти 30% жителей. Уже сейчас закрываются школы и детсады, производителям становится все сложнее продавать товары на местном рынке, в здравоохранении "тушатся пожары", пока в очереди на оплаченное государством обследование нужно ждать месяцами. Какова причина того, что Латвия "вымирает", и что нас ждет через 5 и 10 лет, обсудили с экспертом по финансам и налогам Латвийской конфедерации работодателей (LDDK) Янисом Херманисом.

Почему в 2022 году уровень рождаемости снизился практически во всех странах? Это позволяет предположить наличие общих факторов. Это могут быть медицинские причины - вирус, вакцины, пандемия, - но есть и психологические. Есть также экономические и политические аспекты, война в Украине. Если посмотреть по месяцам, то через 9 месяцев после вторжения России в Украину рождаемость упала. Это неудивительно, потому что война в регионе - это большое потрясение. Если посмотреть на экономическую ситуацию, то экономика Латвии в последние годы застряла на нулевой отметке - безработица низкая, средняя зарплата продолжает расти.