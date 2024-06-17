Когда появится богатый урожай местной клубники и надолго ли?

Уже пошла местная клубника - раньше срока. Как долго мы сможем наслаждаться латвийским урожаем?
Агроном хозяйства Augusta zemenes Гунтарс Дзерве рассказал, что в этом году из-за сильной жары урожай клубники хороший, однако в такую погоду ягода созревает быстро. Снижение температуры могло бы улучшить ситуацию. Каким в целом будет урожай, судить пока сложно, но Augusta zemenes планирует собирать ягоду до октября.
Дзерве отметил, что из-за сильной жары на полях могут размножаться вредители, которые могут нанести существенный ущерб урожайности и увеличить стоимость ягоды. Однако он подчеркнул, что сезон только начался и если в хозяйстве есть ирригационная техника, то засуха не должна навредить.
Агроном говорит, что цена зависит от объемов местной клубники, спроса и предложения на рынке. Он спрогнозировал, что в активный сезон этого года цены на ягоду упадут, но не будут значительно ниже, чем в прошлом году.
Цена клубники в активный сезон сохранится в пределах 3,50-5,50 евро за килограмм, но когда активный сезон закончится, цена вырастет.
В SIA Mālpils zemenes отметили, что в этом году клубника созреет быстрее, чем в предыдущие годы, но объем урожая, вероятно, будет меньше, чем в прошлом году. Продолжительность сезона зависит от жары. Поэтому представители Mālpils zemenes прогнозируют, что из-за жары сбор даже поздних сортов клубники может начаться на две недели раньше.
В прошлом году клубнику собирали до начала августа, а в этом году она может закончиться уже в конце июля, прогнозируют представители Mālpils zemenes.
Обычно сбор урожая занимает около месяца, но в этом году он может быть короче. В результате сильной жары клубника, вероятно, созреет раньше - примерно через две-три недели. Также в жару ягода быстро краснеет и уменьшается в размере.
В жару соцветия появляются быстро, но ягоды созревают, не достигнув максимального размера. Представители Mālpils zemenes рассказали, что один из ранних сортов клубники предприятия плохо перезимовал на площади в два гектара, так как у саженцев не образовались листья. Поэтому рассада в этом году слабее и ягоды будет меньше. Из-за ранних заморозков и града потенциальная урожайность могла снизиться примерно на 10%. Если градина попала на цветок земляники, то ягода, развивающаяся из пораженного цветка, может оказаться некачественной.
Также ягоды могут пострадать от затяжного дождя и постоянной жары, поскольку влажность способствует загниванию, а жара - развитию вредителей, преждевременному созреванию ягоды и снижению качества.
Представители компании также подчеркнули, что сладость ягоды достигается контрастом теплых дней и прохладных ночей. Поэтому клубника, выращенная в Латвии, обычно слаще зарубежной. Однако в последние годы контраст температур значительно снизился, ягода уже не такая сладкая, как несколько лет назад.
Фермеры подчеркивают, что сейчас во всех отраслях ощущается нехватка рабочей силы и Mālpils zemenes не является исключением.
В свою очередь, представители хозяйства Šalmīšu zemenes заявили, что из-за сильных дождей и гроз был потерян почти весь ранний урожай клубники. Град и засуха также негативно повлияли на урожай. Управляющие фермы полагают, что поздняя клубника созреет примерно через одну-две недели.
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