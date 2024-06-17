В этом году спасатели вытащили из водоемов уже 38 погибших

В субботу утром спасатели нашли тело мужчины в рижском озере Кишэзерс. Как сообщил человек, вызвавший спасателей, мужчина пошел купаться и не вернулся на берег.

Также в субботу в VUGD поступила информация о том, что мужчина пошел купаться в карьере на улице Грантс в Риге и не вернулся. Спасатели нашли его тело в водоеме и доставили на берег.

В пятницу утром еще одного утонувшего спасатели вытащили из Даугавы в Риге и передали полиции.

Официальный купальный сезон начался в Латвии 15 мая, и к настоящему времени спасатели нашли в водоемах уже 13 утонувших.

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