"Уничтожил все свои работы, архивы и проекты". Александр Соколов бросил карьеру фотографа

Мастер фотографий в стиле ню Александр Соколов, имеющий более чем 20-летний стаж фотографирования женщин и пар в интимной атмосфере, сообщил, что принял решение поставить точку на своей карьере фотографа.
Соколов в соцсетях разместил пост, в котором объясняет причины: "Добрый день, я фотограф Александр Соколов. Нет. Стоп. Бывший фотограф. Прочел про себя все новые посты, почитал комментарии - отреагировать иначе я не могу".
В продолжении поста он вспоминает истоки своей карьеры, рассказав, что начал карьеру фотографа, еще когда учился в средней школе: "Я дико давно начал работать в этой сфере. Еще когда учился в 11-м классе, пытался сотрудничать с журналами моды. И первая большая публикация появилась, едва мне исполнилось 19 лет. Тогда я понял, что фотографировать у меня получается, это легко и стоит развивать.
Поехал учиться в Милан. Вернулся и удачно продолжал фотографировать для журналов моды и рекламных агентств. Теперь в моей творческой жизни произошло большое событие - у меня наконец-то появилась студия, где я могу базироваться.
Когда я получил свое первое частное помещение, я понял, что теперь смогу легко фотографировать и индивидуальные фотосессии - когда заказчиком не является ни журнал, ни рекламное агентство, а сама модель.
Так мне открылся новый способ фотосессий. Целая новая сфера фото - частные фотосессии. И как-то очень гармонично портреты превратились сначала в изображения в нижнем белье, затем в фотографии обнаженной натуры.
Теперь я оглядываюсь назад и понимаю, что именно этот период можно назвать моим "началом конца".
Он пишет, что быстро понял, что именно фото ню привлекают внимание и вызывают резонанс. "Понял, что рекламируя себя через эротику, я быстрее и увереннее достигну вершин популярности! Так начался самый творческий этап в моей жизни.
Пытался придумать как можно более дикие и извращенные проекты. В результате - как фото, так и описания и сам слал всем крупнейшим новостным порталам. Журналистам такая схема очень нравилась. Не нужно было самим ничего писать и думать - они получали от меня полностью готовую публикацию. К тому же, народ все это очень интересовало, и рейтинги были выше, чем у хоккея.
Я остаюсь однозначно самым популярным фотографом в Латвии. Масло в огонь подлило и то, что меня активно приглашали на телевидение. Я принимал участие в шоу и тогда понял, что и сам могу создать свое шоу. Так началось шоу на TV6 - "Соколов о сексе". Что еще? Мой образ неразделимо связан с сексом и эротикой. "Скандальный фотограф Александр Соколов!" Тогда во мне была святая уверенность, что все это круто и правильно! Я даже гордился собой... Время шло. С тех пор, как я впервые взял в руки глянцевый журнал со своими фото, прошло уже 23 года... Тысячи женщин были в моей студии", - пишет Соколов.
Он отмечает, что любит женщин, и всегда старается, чтобы фотографии нравились женщинам, чтобы они чувствовали себя удобно и комфортно в этом процессе. "И как бы я не старался, я могу добиться, чтобы все модели были на 100% удовлетворены. Всегда был какой-то процент, который разочаровывается в фотографиях, процессе или во мне. Обычно они не молчали писали в соцсетях или где-то на форумах о своем негативном опыте. Так начали появляться очень неприятные слухи и создаваться мой негативный образ.
К этому руку приложили и мужчины своей необоснованной или полностью обоснованной ревностью".
Он также перечислил других фотографов, людей, которые ему не очень нравятся, журналистов и влиятельных лиц, из-за которых его образ был разрушен. "В результате, было все больше слухов, все больше негативных комментариев и все больше давления.
Я, конечно, изображал крепкого и непреклонного человека. Ходил с поднятой головой и рассказывал всем, что это не меня не влияет и мне все равно. К сожалению, долго так быть не могло. Пришло время, когда образовалась критическая масса недовольных людей".
У меня эта негативная критическая масса накопилась за 23 года. Может быть есть фотографы, у которых это происходит раньше или позже.
Я мог сделать счастливыми 5000 женщин, но когда появились 50 несчастных, они перечеркнули все сделанное мной ранее. Я больше не могу выдерживать это давление и стресс".
Он выразил сожаление и извинился перед всеми женщинами и мужчинами, которых он в чем-то обидел:
"В данный момент критическая масса достигнута. Я больше не вижу никаких возможностей продолжать карьеру фотографа. Все закончилось. Уничтожил все свои работы, архивы и проекты.
Я очень сожалею, что решил стать эротическим фотографом. Это 23 года моей жизни, выброшенные на помойку. Я очень извиняюсь перед всеми, кому сделал что-то плохое, кого чем-то обидел.
Мне не жаль себя и не жаль уничтоженные работы. Это все - мои ошибки. Но мне очень жаль людей, у которых были проблемы из-за меня, и очень жаль моего визажиста Ливу, которая теперь останется без работы. Она очень талантлива и лучшая из всех, с кем я работал. Мне очень жаль своих родителей. Наверное, неприятно осознавать, что единственный сын не удался".
Интервью с Соколовым передаче Apollo 1h за 2019 год:
Полный пост Соколова на латышском языке можно прочитать ниже:
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