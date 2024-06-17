"Уничтожил все свои работы, архивы и проекты". Александр Соколов бросил карьеру фотографа

Так мне открылся новый способ фотосессий. Целая новая сфера фото - частные фотосессии. И как-то очень гармонично портреты превратились сначала в изображения в нижнем белье, затем в фотографии обнаженной натуры.

Теперь я оглядываюсь назад и понимаю, что именно этот период можно назвать моим "началом конца".

Он пишет, что быстро понял, что именно фото ню привлекают внимание и вызывают резонанс. "Понял, что рекламируя себя через эротику, я быстрее и увереннее достигну вершин популярности! Так начался самый творческий этап в моей жизни.

Пытался придумать как можно более дикие и извращенные проекты. В результате - как фото, так и описания и сам слал всем крупнейшим новостным порталам. Журналистам такая схема очень нравилась. Не нужно было самим ничего писать и думать - они получали от меня полностью готовую публикацию. К тому же, народ все это очень интересовало, и рейтинги были выше, чем у хоккея.