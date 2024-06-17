Видео ДТП в Лапмежциемсе - мужчина управлял мотоциклом без прав, нарушил он и другие правила

По предварительной информации полиции, ДТП произошло 14 июня в 10:05 в Лапмежциемсе Лапмежциемской волости Тукумского края, на Талсинском шоссе.

Мужчина, у которого не было прав, управлял незарегистрированным мотоциклом и врезался в металлический столб на автозаправочной станции.

В результате аварии водитель мотоцикла получил травмы и был доставлен в медучреждение.

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