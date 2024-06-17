ЦИК утвердила результаты выборов в Европарламент

Шесть членов ЦИК проголосовали за утверждение результатов выборов, трое воздержались.

Согласно результатам голосования, от "Нового Единства" в Европарламент избраны Валдис Домбровскис и Сандра Калниете, от Национального объединения - Роберт Зиле и Рихард Колс.

"Для развития Латвии" в Европарламенте будет представлять Иварс Иябс, "Объединенный список" (ОС) - Рейнис Познякс, "Прогрессивных" - Мартиньш Стакис, "Согласие" - Нил Ушаков, партию "Латвия на первом месте" (ЛПМ) - Вилис Криштопанс.

"Новое Единство" получило на выборах 25,09% голосов, Нацобъединение - 22,07%, "Для развития Латвии" - 9,36%, ОС - 8,18%, "Прогрессивные" - 7,45%, "Согласие" - 7,13%, ЛПM - 6,16%.

Из 1 541 102 избирателей, имеющих право голоса, участие в голосовании приняли 521 226 человек, или 33,82%.

Самая высокая явка была в Видземе, где проголосовали 176 144 избирателя, а меньше всего избирателей пришло на участки в Латгале - 47 030.

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