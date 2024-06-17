Экс-фельдшеру Корнатовской грозит 350 евро штрафа за демонстрацию российского флага

Напомним, в июне 2022 года агентство LETA сообщило, что прокуратура приняла решение прекратить уголовное преследование активиста Валентина Еремеева и бывшего фельдшера Рижской Восточной клинической университетской больницы Марины Корнатовской, которые были задержаны в конце 2020 года за распространение ложных новостей, связанных с Covid-19.

Весной 2022 года Управление по борьбе с экономическими преступлениями завершило досудебное расследование и передало материалы дела в Рижскую восточную прокуратуру для начала уголовного процесса в отношении двух лиц за хулиганство, пояснили агентству LETA в Госполиции.

Однако прокуратура решила иначе и закрыла дело на основании нормы Уголовно-процессуального закона о том, что возбужденное уголовное дело должно быть прекращено, если в совершенном преступлении нет состава преступления, сказали тогда агентству LETA в прокуратуре.

В начале декабря 2020 года полиция задержала Еремеева вместе с Корнатовской, на тот момент фельдшером больницы, по делу о распространении фейковых новостей, связанных с Covid-19.

Тогда суд Латгальского предместья Риги постановил применить меру пресечения в виде ареста к активисту Валентину Еремееву, который был задержан за распространение ложных новостей в связи с Covid-19.