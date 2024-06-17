Экс-фельдшеру Корнатовской грозит 350 евро штрафа за демонстрацию российского флага

Государственная полиция начала административный процесс в связи с размещенным в соцсетях видео, на котором бывший фельдшер Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) Марина Корнатовская демонстрировала российский флаг.
Дело об административном нарушении было возбуждено по статье закона об административных наказаниях за правонарушения в области управления, общественного порядка и использования государственного языка - за использование в общественном месте символики, прославляющей военную агрессию и военные преступления. За такое нарушение грозит предупреждение или денежный штраф до 350 евро, выяснило агентство LETA в Госполиции.
Публично доступная информация свидетельствует, что женщина недавно была в гостях в "передаче" сбежавшего из Латвии в Россию бывшего депутата Европарламента Андрея Мамыкина. Недавно Служба государственной безопасности попросила прокуратуру обвинить Мамыкина в прославлении и оправдании осуществляемых страной-агрессором преступлений в Украине.
Женщина в ходе этого интервью сообщила, что находится в России.
В Госполиции агентству LETA указали, что она приглашена в полицию для дачи пояснений. Если Корнатовская не явится на рассмотрение дела, полиция может принять решение о наказании в ее отсутствие.
Как уже сообщалось, женщина в Facebook разместила видео, где в сопровождении звучащих на русском языке песен демонстрирует российский флаг. В конце записи она целует флаг.
Напомним, в июне 2022 года агентство LETA сообщило, что прокуратура приняла решение прекратить уголовное преследование активиста Валентина Еремеева и бывшего фельдшера Рижской Восточной клинической университетской больницы Марины Корнатовской, которые были задержаны в конце 2020 года за распространение ложных новостей, связанных с Covid-19.
Весной 2022 года Управление по борьбе с экономическими преступлениями завершило досудебное расследование и передало материалы дела в Рижскую восточную прокуратуру для начала уголовного процесса в отношении двух лиц за хулиганство, пояснили агентству LETA в Госполиции.
Однако прокуратура решила иначе и закрыла дело на основании нормы Уголовно-процессуального закона о том, что возбужденное уголовное дело должно быть прекращено, если в совершенном преступлении нет состава преступления, сказали тогда агентству LETA в прокуратуре.
В начале декабря 2020 года полиция задержала Еремеева вместе с Корнатовской, на тот момент фельдшером больницы, по делу о распространении фейковых новостей, связанных с Covid-19.
Тогда суд Латгальского предместья Риги постановил применить меру пресечения в виде ареста к активисту Валентину Еремееву, который был задержан за распространение ложных новостей в связи с Covid-19.
Представитель Госполиции Гита Гжибовска подтвердила агентству LETA, что отдел по борьбе с киберпреступлениями задержал мужчину и женщину по ранее возбужденному уголовному делу в связи с опубликованной в социальной сети Facebook ложной информацией о Covid-19, так как она представляет угрозу общественной эпидемиологической безопасности.
Было возбуждено дело по статье Уголовного закона о хулиганстве. Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до двух лет, принудительные работы или штраф.
Еремеев был освобожден под залог в 50 000 евро. К фельдшеру полиция применила меру пресечения - полицейский надзор, запрет на выезд из страны, запрет на приближение и контакт с определенными лицами и запрет на определенные занятия.
Программа Латвийского телевидения Panorama сообщила, что широкое внимание общественности в социальных сетях привлекло видео скандально известного активиста Валентина Еремеева, в котором обобщается большинство теорий заговора о Covid-19. В этом видео теории заговора озвучивает девушка, которая представляется сотрудником Восточной клинической университетской больницы.
В более чем получасовом видео фельдшер Марина Корнатовская пересказывает классические теории заговора, заявляя, что Covid-19 - вымышленная болезнь, статистика об инфицированных сфальсифицирована, переполненность больниц - миф, а вакцины для людей смертельны. Фельдшер даже заявила, что врачи в больницах намеренно причиняют вред пациентам с пневмонией.
Больница тогда публично заявила, что категорически дистанцируется от слов Корнатовской.
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