Весной этого года Управление по борьбе с экономическими преступлениями завершило досудебное расследование и передало материалы дела в Рижскую восточную прокуратуру для начала уголовного процесса в отношении двух лиц за хулиганство, пояснили агентству LETA в Госполиции.

Однако прокуратура решила иначе и закрыла дело на основании нормы Уголовно-процессуального закона о том, что возбужденное уголовное дело должно быть прекращено, если в совершенном преступлении нет состава преступления, сказали тогда агентству LETA в прокуратуре.

В начале декабря 2020 года полиция задержала Еремеева вместе с Корнатовской, на тот момент фельдшером больницы, по делу о распространении фейковых новостей, связанных с Covid-19.

Тогда суд Латгальского предместья Риги постановил применить меру пресечения в виде ареста к активисту Валентину Еремееву, который был задержан за распространение ложных новостей в связи с Covid-19.

Представитель Госполиции Гита Гжибовска подтвердила агентству LETA, что отдел по борьбе с киберпреступлениями задержал мужчину и женщину по ранее возбужденному уголовному делу в связи с опубликованной в социальной сети Facebook ложной информацией о Covid-19, так как она представляет угрозу общественной эпидемиологической безопасности.

Было возбуждено дело по статье Уголовного закона о хулиганстве. Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до двух лет, принудительные работы или штраф.

Программа Латвийского телевидения Panorama сообщила, что широкое внимание общественности в социальных сетях привлекло видео скандально известного активиста Валентина Еремеева, в котором обобщается большинство теорий заговора о Covid-19. В этом видео теории заговора озвучивает девушка, которая представляется сотрудником Восточной клинической университетской больницы.

В более чем получасовом видео фельдшер Марина Корнатовская пересказывает классические теории заговора, заявляя, что Covid-19 - вымышленная болезнь, статистика об инфицированных сфальсифицирована, переполненность больниц - миф, а вакцины для людей смертельны. Фельдшер даже заявила, что врачи в больницах намеренно причиняют вред пациентам с пневмонией.

Больница публично заявила, что категорически дистанцируется от слов Корнатовской.

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